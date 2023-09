Goede start voor beursnieuweling Instacart Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De beursgang van de Amerikaanse boodschappenbezorger Instacart is vooralsnog een succes. De koers steeg 40 procent naar 42,00 dollar. Het aandeel werd voor 30,00 dollar naar de beurs gebracht, wat de waardering van Instacart op circa 10 miljard dollar bracht. De aandelen zouden aanvankelijk voor 26,00 tot 28,00 dollar per stuk geplaatst worden. De prijsvork werd dankzij de succesvolle IPO van Arm Holdings vorige week verhoogd naar 28,00 tot 30,00 dollar. Het aandeel Instacart wordt verhandeld onder het symbool CART op de Nasdaq. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.