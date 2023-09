Europese beurzen sluiten verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag verdeeld gesloten, nadat Wall Street met rode cijfers van start ging, in aanloop naar het rentebesluit van de Fed van woensdag.

De brede STOXX Europe 600 index sloot fractioneel lager op 456,52 punten. De Duitse DAX daalde 0,4 procent tot 15.664,48 punten. De Franse CAC 40 steeg 0,1 procent tot 7.282,12 punten. De Britse FTSE steeg ook 0,1 procent naar 7.660,20 punten.

De schijnwerpers zijn deze week gericht op de rentebesluiten van de Federal Reserve, de Bank of England en de Bank of Japan, die komen op een moment dat de inflatiezorgen toenemen. Ook de centrale banken van Noorwegen, Zweden en Zwitserland zullen monetaire besluiten bekendmaken.

De Fed zal naar verwachting de rente ongewijzigd houden, maar kan wel hinten op een verhoging later dit jaar. "Die mogelijk is nog niet van tafel, omdat de hogere olieprijs waarschijnlijk de inflatiedruk zal verhogen", aldus Axel Rudolph van IG.



Olie werd dinsdag weer duurder, en dat baart beleggers zorgen, omdat de inflatie hierdoor dreigt op te lopen terwijl de economie aan het afzwakken is. "Iedereen maakt zich zorgen om de olieprijs, en wat dat betekent voor de inflatiecijfers op weg naar het einde van het jaar", stelde IG.

Een november-future West Texas Intermediate werd 1 procent duurder op 91,46 dollar en Brent-olie steeg 0,7 procent tot iets boven 95 dollar. Een rol speelde de energieminister van Saoedi-Arabië, die zei dat "de jury nog niet binnen is" over de vraag naar olie uit China. Dit zou kunnen worden opgevat als een reden voor de olieprijs om te dalen, maar beleggers zagen het eerder als een teken dat de Saoedi's er rekening mee houden dat de huidige productieverlaging ook na 1 januari nog moet voortduren, volgens ANZ.

De Britse centrale bank kan de rente deze week met 25 basispunten verhogen tot 5,50 procent, stelde ING, hoewel ze ook de pauzeknop kan indrukken.

Economisch nieuws was er over de inflatie in Europa. De consumentenprijzen in de eurozone stegen afgelopen maand met 5,2 procent op jaarbasis. Daarmee bleef de inflatie dalen, na de 5,3 procent in juli en 5,5 procent in juni. Er werd gerekend op een ongewijzigd cijfer van 5,3 procent.

Op de Amerikaanse woningmarkt steeg het aantal afgegeven bouwvergunningen, maar er werden 11 procent minder woningen in aanbouw genomen in augustus.

De euro/dollar noteerde op 1,0682. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0679 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0695 op de borden.



Bedrijfsnieuws



Banken waren in trek. Banco Santander gaat reorganiseren, meldde de Spaanse bank dinsdag. Het aandeel van de bank sloot toch 0,5 procent hoger. Sectorgenoot BBVA sloot ruim 2 procent hoger in Madrid. BNP Paribas en ING behoorden tot de stijgers in de EuroStoxx50. Ook KBC won 2,5 procent in Brussel.

Energiebedrijf TotalEnergies was een sterke stijger in Parijs, met 1,7 procent. Shell en BP sloten ook hoger.

Deutsche Post was een sterke daler met 6,5 procent. Ook Sartorius verloor bijna 6 procent in Frankfurt, terwijl in Amsterdam betaalbedrijf Adyen opnieuw uit de gratie was.

Kingfisher ging onderuit met 12 procent. De Britse woonwinkelketen verlaagde zijn winstverwachting na een winstdaling in het eerste halfjaar.

In Frankfurt liet TUI zijn verwachting intact en sloot ruim 3 procent hoger. De reisorganisator zag de boekingen in de zomer met 5 procent toenemen, en met 15 procent voor de komende winter, mede dankzij hogere prijzen.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag lager. De S&P500-index daalde 0,7 procent.