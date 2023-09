Financials aan kop in lichtrode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag licht lager geëindigd. Bij een slot van 734,93 punten daalde de AEX 0,1 procent.

"Beleggers lijken voorlopig geduldig het rentebesluit af te wachten van de Fed", zag beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx.

Verwacht wordt dat de federal funds rate wordt gehandhaafd op het huidige niveau van 5,25 tot 5,50 procent. De vraag is vooral of er later dit jaar nog wel een renteverhoging volgt. Een meerderheid van de markt denkt van niet.

De nieuwe 'dot plot' die woensdag verschijnt, moet inzicht bieden in de verwachte piekrente van de Federal Reserve. Die stond drie maanden geleden op gemiddeld 5,6 procent. Als dat niet is veranderd, zou de Fed nog één laatste renteverhoging dus niet uitsluiten.

Iets om rekening mee te houden voor de Fed is de dreigende shutdown van de Amerikaanse overheid, zei Pimco in een analyse. Bij een shutdown gaan ook de overheidsdiensten dicht die economische data verzamelen die de Fed gebruikt bij het bepalen van het monetaire beleid.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag rustig. De Amerikaanse woningbouw kromp in augustus met ruim 11 procent, waar een min van 1,5 procent was voorzien. Het aantal afgegeven bouwvergunningen steeg wel, met bijna 7 procent in augustus.

De inflatie uit de eurozone bleek een meevaller. In augustus stegen de consumentenprijzen met 5,2 procent op jaarbasis. In juli kwam de inflatie uit op 5,3 procent en een voorlopig cijfer duidde voor augustus ook op dat niveau.

De euro/dollar noteerde op 1,0682. WTI kostte dinsdag bijna 93 dollar en Brent ruim 95 dollar.

In gesprek met zakenzender CNBC zei Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, dat zij verwacht dat de olieprijs zal stabiliseren. "China komt weer op stoom en de aanhoudende productiebeperking door Saoedi-Arabië verhoogden de olieprijzen wat. We houden de situatie nauwlettend in de gaten", aldus Yellen tegen CNBC.

Stijgers en dalers

Koploper Randstad steeg bijna 2 procent in de AEX. ASR steeg anderhalf procent en ook Aegon en ING zaten in de lift.

Adyen ging opnieuw onderuit, met een verlies van bijna 4 procent. ASMI leverde ruim een procent in. ASML verloor iets meer dan een half procent, terwijl Besi juist een half procent steeg.

IMCD verloor anderhalf procent, nadat JPMorgan het koersdoel verlaagde naar 120 euro.

Allfunds ging bijna anderhalf procent hoger in de AMX en Vopak ruim 2 procent. Vopak wist drie chemische terminals in Rotterdam te verkopen. Dat was eerder dan verwacht, aldus ING, en de verkoopprijs van ruim 400 miljoen euro was ook een meevaller.

Just Eat Takeaway sloot 3 procent lager. Dinsdag gaat de Amerikaanse boodschappendienst Instacart naar de beurs voor 30 dollar per aandeel.

Fagron verloor 2,5 procent en InPost sloot de rij met een verlies van meer dan 3 procent.

In de AScX was Accsys duidelijk de koploper, met een plus van 2,5 procent. Avantium en Brunel stegen rond een procent. Ebusco verloor ruim 5 procent. Vivoryon daalde bijna 3,5 procent.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot tot een procent lager.