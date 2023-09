Microsoft verhoogt dividend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Microsoft

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft zal over het afgelopen kwartaal een dividend uitkeren van 0,75 dollar per aandeel, wat neerkomt op een verhoging met 10 procent vergeleken met het voorgaande kwartaal. Dat maakte de Amerikaanse softwaregigant uit Redmond dinsdag bekend. Het aandeel noteert op 15 november ex-dividend, en het dividend wordt op 14 december betaalbaar gesteld. Microsoft zal op 7 december zijn jaarvergadering houden. Bron: ABM Financial News

