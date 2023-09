Beursblik: Bank of England verhoogt rente vermoedelijk voor de laatste keer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England zal de rente donderdag vermoedelijk opnieuw met 25 basispunten verhogen, hoewel een pauze niet helemaal is uitgesloten. Dit stellen marktkenners voorafgaand aan het Britse rentebesluit. De Bank Rate staat momenteel op 5,25 procent. Volgens economen van ING spelen de markten wel met het idee dat de Britse centrale bank donderdag op de pauzeknop drukt, maar dat is niet het basisscenario van ING, "aangezien zowel de loonstijging als de diensteninflatie, de twee belangrijkste maatstaven waarop de BoE haar beleid baseert, hoger zijn dan in augustus werd voorspeld." ING verwacht dat de BoE de opties voor november openhoudt, "maar uiteindelijk denken we dat de vergadering van september de piek zal zijn in deze renteverhogingscyclus." Volgens CMC Markets is het Monetary Policy Committee mogelijk verdeeld over wat te doen. Voorzitter Andrew Bailey gaf eerder aan te twijfelen aan de noodzaak van verdere renteverhogingen, maar bestuurslid Catherine Mann zei recent juist dat de rente verder omhoog moet om de inflatie in te dammen. "Hoewel het geen verrassing zou zijn als de Bank of England de rente met een kwart procentpunt zou verhogen tot 5,5 procent, zijn er sterke argumenten om de rente te handhaven en eerdere renteverhogingen meer tijd te geven om effect te sorteren", vindt marktanalist Michael Hewson van CMC. "Hoofdeconoom Huw Pill en vice-voorzitter Ben Broadbent hebben aangegeven dat het huidige niveau van het monetaire beleid voldoende restrictief is, in een kennelijke poging om de markt voor te bereiden op een pauze. Als de Fed de rente woensdag ongewijzigd laat, kan dat de kans vergroten dat de BoE dit voorbeeld volgt", aldus Hewson. Economen van Goldman Sachs rekenen wel op een renteverhoging naar 5,50 procent, maar verwachten ook dat dit het eindstation is, waarbij de lonen en de prijsdruk "voldoende zullen zijn afgekoeld om de MPC in staat te stellen de wacht aan te houden" in november. De Bank of England maakt donderdag om 13.00 uur zijn rentebesluit bekend. Bron: ABM Financial News

