Futures voorspellen lichtgroene opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lichtgroene opening tegemoet. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 0,2 procent hoger.

Beleggers houden momenteel het kruit droog, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond. Dinsdag begint de tweedaagse vergadering van de Amerikaanse centrale bank.

Verwacht wordt dat de federal funds rate wordt gehandhaafd op het huidige niveau van 5,25 tot 5,50 procent. De vraag is of er later dit jaar nog wel een renteverhoging volgt. Een meerderheid van de markt denkt van niet.

De nieuwe dot plot die woensdag verschijnt, moet inzicht bieden in de verwachte piekrente van de Fed. Die stond drie maanden geleden op gemiddeld 5,6 procent. Als dat niet is veranderd, zou de Fed nog één laatste renteverhoging dus niet uitsluiten.

Verder geeft de dot plot ook weer op welk niveau de rente volgend jaar uitkomt. In juni verwachtte de Fed nog dat er volgend jaar 4 renteverlagingen zouden volgen. Economen van Bank of America verwachten dat dit er nu 3 of minder zijn.

"Ze zullen zeggen dat er, gezien de veerkracht van de economie, minder verlaagd hoeft te worden", aldus Bank of America. Er is zelfs een kans dat de mediaan nog minder verlagingen laat zien dan de bank verwacht.

"Als dat gebeurt, zou dat een belangrijke hawkish verrassing zijn voor de markten," volgens de Amerikaanse bank.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag rustig. Vanmiddag verschijnen data over de woningbouw in de VS en de afgegeven bouwvergunningen.

De euro/dollar noteerde rond lunchtijd op 1,0698. WTI en Brent blijven maar duurder worden. WTI kostte dinsdag bijna 93 dollar en Brent ruim 95 dollar.

In gesprek met zakenzender CNBC zei Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, dat zij verwacht dat de olieprijs zal stabiliseren.

"China komt weer op stoom en de aanhoudende productiebeperking door Saoedi-Arabië verhoogden de olieprijzen wat. We houden de situatie nauwlettend in de gaten", aldus Yellen tegen CNBC.

Bedrijfsnieuws

United States Steel Corporation rekent voor het derde kwartaal op een aangepaste winst per aandeel van 1,10 tot 1,15 dollar, bleek uit de outlook die het bedrijf presenteerde. De aangepaste EBITDA komt in de prognose van het staalbedrijf uit op circa 550 miljoen dollar. Met deze outlook heeft de onderneming ook geprobeerd de effecten van de staking in de Amerikaanse auto-industrie te verdisconteren. Het aandeel noteert voorbeurs 0,8 procent hoger.

Boodschappendienst Instacart gaat dinsdag voor 30 dollar per aandeel naar de Nasdaq. Dit is aan de bovenkant van de prijsvork voor de uitgifteprijs van 28 tot 30 dollar die Instacart vorige week bekendmaakte. Op 30 dollar per aandeel wordt het bedrijf gewaardeerd op bijna 10 miljard dollar.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn maandag dicht bij huis gebleven. De S&P 500 steeg minder dan 0,1 procent op 4.453,53 punten, de Dow Jones index won fractioneel ten opzichte van vrijdag op 34.624,30 punten en de Nasdaq sloot vrijwel vlak op 13.710,24 punten.