United States Steel Corporation presenteert outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) United States Steel Corporation rekent voor het derde kwartaal op een aangepaste winst per aandeel van 1,10 tot 1,15 dollar. Dit meldde het Amerikaanse staalconcern in een persbericht. De aangepaste EBITDA komt in de prognose van het staalbedrijf uit op circa 550 miljoen dollar. Met deze outlook heeft de onderneming ook geprobeerd de effecten van de staking in de Amerikaanse auto-industrie te verdisconteren. US Steel is momenteel met verschillende partijen in gesprek over een overname. Mogelijk is ArcelorMittal één daarvan. Bron: ABM Financial News

