Europese beurzen licht hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag licht hoger op een rustige en afwachtende handelsdag, waarop de macro-economische agenda matig is gevuld en de belegger al uitkijkt naar net rentebesluit van de Fed van woensdag.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een winst van 0,2 procent op 460,40 punten. De Duitse DAX noteerde vlak op 15.722,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,3 procent met een stand van 7.294,88 punten. De Britse FTSE steeg 0,1 procent naar 7.658,40 punten.

De schijnwerpers zijn deze week uiteraard gericht op de Federal Reserve, de Bank of England en de Bank of Japan, te midden van een nieuwe toename van de inflatiezorgen. Er zullen ook rentebesluiten komen van de centrale banken van Noorwegen, Zweden en Zwitserland.

In de VS wordt niet verwacht dat het FOMC van de Fed de rente nogmaals zal verhogen, maar de centrale bank zou iets meer naar de agressieve kant kunnen overhellen na een sterker dan verwacht inflatierapport voor augustus.

De consumentenprijzen in de eurozone stegen afgelopen maand met 5,2 procent op jaarbasis. Dat was 5,3 procent in juli en in juni was de prijsstijging 5,5 procent. Er was voor augustus opnieuw 5,3 procent aan inflatie verwacht.

In de VS worden vanmiddag alleen de woningbouw en bouwvergunningen over augustus gepubliceerd.

Olie werd dinsdag weer duurder. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het groen op 91,11 dollar, terwijl voor een november-future Brent 94,75 dollar werd betaald, een stijging van 0,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0688. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0679 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0695 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Parijs telde weliswaar redelijk wat minnen, maar deze bleven allen onder het procent. De sterkste stijging was voor het aandeel Renault, dat 2,2 procent duurder werd.

In Frankfurt lag het aantal minnen niet alleen hoger, maar ook de dalingen waren forser. Verliezen van bijna 3 procent waren er voor de aandelenkoersen van Porsche, MTU en van ruim 2 procent voor Sartorius. Het aandeel Vonovia steeg met ruim 3 procent in Frankfurt het meest.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een iets hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De S&P 500 won maandag 0,3 procent op 4.461,09 punten, de Dow Jones index steeg 0,2 procent op 34.700,61 punten en de Nasdaq noteerde 0,2 procent in de plus op 13.738,16 punten.