Valuta: euro wacht op Fed

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond 1,0690 dollar in een zeer afwachtende markt in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve dat woensdag valt en rentebesluiten in het VK en Japan later deze week.

"Wij verwachten bij de Fed een pauze", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Voor de Bank of England gaan we donderdag uit van een verhoging met 25 basispunten naar 5,50 procent. Woensdag komen in het VK eerst de consumenten- en producentenprijzen over augustus naar buiten", merkte Van der Meer op.

De consumentenprijzen stegen afgelopen maand met 5,2 procent op jaarbasis. Dat was 5,3 procent in juli. In juni was de prijsstijging 5,5 procent.

In de VS worden vanmiddag alleen de woningbouw en bouwvergunningen over augustus gepubliceerd.

De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen heeft vandaag een aantal optredens, waar onder een ontmoeting met de president van de Wereldbank Ajay Banga.

De euro noteerde dinsdag 0,1 procent lager op 1,0686 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8632 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent en noteerde op 1,2379 dollar.