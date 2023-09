Fed handhaaft rente

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve zal de rente woensdag handhaven op het huidige niveau en dus zijn beleggers vooral benieuwd naar hints of de federal funds rate later dit jaar nog wel een keer wordt verhoogd.

De belangrijkste rente staat momenteel op 5,25 tot 5,50 procent en de markt verwacht niet dat daar woensdagavond verandering in komt. De kans op nog een renteverhoging in november of december is groter, maar nog altijd minder dan 50 procent.

Toch bieden de recente inflatiecijfers wel wat stof tot nadenken. De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen in augustus iets harder dan verwacht, zo werd vorige week bekend. De inflatie kwam uit op 3,7 procent, waar 3,6 procent was voorzien. De Amerikaanse kerninflatie daalde in augustus naar 4,3 procent en dat was wel conform de verwachting.

Het inflatierapport is niet voldoende om de Federal Reserve ongerust te maken, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News, maar wel om de centrale bank alert te houden voor de monetaire vergaderingen na die van deze week.

Afgelopen week kregen beleggers ook een inkijkje in de toekomstige inflatie-ontwikkeling via de Amerikaanse producentenprijzen. Die stegen in augustus met 0,7 procent op maandbasis en met 1,6 procent op jaarbasis. De kernprijzen stegen met 0,3 procent op maandbasis en met 3,0 procent op jaarbasis. Gerekend werd op een stijging van de prijzen met 0,4 procent in augustus en een kerninflatie van 0,2 procent op maandbasis.

Economen van ING vinden de inflatiedata van de afgelopen maanden bemoedigend. Maar de Fed zal geen enkel risico willen nemen, dus hoewel de rente deze week wordt gehandhaafd, "blijft de deur naar een mogelijke toekomstige verhoging open", volgens de bank. De economen verwachten echter niet dat die laatste verhoging er daadwerkelijk komt.

De Fed komt woensdag ook met een nieuwe dot plot, waarmee het de toekomstige bandbreedte van de federal funds rate inschat. In juni toonde de dot plot een mediaan van 5,6 procent, wat nog één renteverhoging zou betekenen vanaf het huidige niveau.

ING verwacht echter niet dat de dot plot voor de rentepiek woensdag anders zal zijn, aangezien de huidige economische data, met inflatie- en arbeidsmarktdata, grofweg in lijn zijn met de verwachting van de centrale bank.

De dot plot die voorspelt hoeveel renteverlagingen er in 2024 mogelijk komen, wordt vermoedelijk bijgesteld naar minder verlagingen dan de vier stappen van 25 basispunten waar de Fed in juni nog rekening mee hield, denken economen van Bank of America, die zelf nu rekenen op drie renteverlagingen in 2024.

"Ze zullen zeggen dat er, gezien de veerkracht van de economie, minder verlaagd hoeft te worden", aldus Bank of America. Er is zelfs een kans dat de mediaan nog minder verlagingen laat zien dan de bank verwacht.

"Als dat gebeurt, zou dat een belangrijke hawkish verrassing zijn voor de markten," volgens de Amerikaanse bank.

De Fed komt woensdag ook met actuele inflatie- en groeivoorspellingen. Vermoedelijk gaat de groeiraming van de Fed voor 2023 "aanzienlijk" omhoog, verwacht ING.

In juni ging de Fed uit van een economische groei van 1,0 procent in 2023. Bank of America rekent op een opwaartse bijstelling naar 2 procent.

De groei in 2024 werd drie maanden geleden geschat op 1,1 procent en die voor 2025 op 1,8 procent.

In juni rekende de Fed verder op een inflatie van 3,2 procent in 2023, van 2,5 procent in 2024 en van 2,1 procent in 2025. Voor de langere termijn werd de inflatie toen geraamd op 2,0 procent, wat in lijn is met de doelstelling van de Amerikaanse centrale bank.

De Federal Reserve maakt woensdagavond om 20.00 uur zijn rentebesluit bekend, inclusief dot plot en economische ramingen. De toelichting van voorzitter Jerome Powell volgt een half uur later.