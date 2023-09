Beursblik: verkoop terminals Vopak eerder dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van drie chemische terminals in Rotterdam door Vopak voor 407 miljoen euro komt eerder dan verwacht en gebeurt ook nog eens tegen een hogere waardering dan geraamd. Dit bleek uit een korte analyse door ING van de dinsdag aangekondigde transactie. ING had verwacht dat de terminals voor zeven keer de EBITDA zouden worden verkocht, maar dat werd negen keer. Per saldo zal de transactie volgens ING een positief effect van 0,2 punt hebben op de schuldratio, die volgens de bank met minder dan 2,5 toch al sterk was. Met een schuldratio van 2,2 richting het einde van dit jaar ligt Vopak volgens ING onder de doelstelling van 2,5 tot 3,0 en de bank sluit daarom niet uit dat het tankopslagbedrijf de investeringen in ‘Growth' en 'New Energies' de komende jaren verhoogt van 1 miljard naar 1,5 miljard euro elk. Ook opperde ING dinsdag de mogelijkheid om het dividend met een paar cent te verhogen. Een aandeleninkoop sluit de bank vrijwel uit. ING wees dinsdag op de beleggersdag van 1 november voor eventuele aanvullende informatie hierover. ING heeft een koopadvies voor het aandeel Vopak met een koersdoel van 42,00 euro. Vopak noteerde dinsdag op een lichtgroen Damrak 1,6 procent hoger op 32,26 euro. Bron: ABM Financial News

