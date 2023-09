Vopak stoot chemische terminals in Rotterdam af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Tankopslagbedrijf Vopak heeft met Infracapital een overeenkomst gesloten over de verkoop van de chemische terminals in Rotterdam voor in totaal 407 miljoen euro. Dit maakte Vopak dinsdagochtend bekend. Netto levert de verkoop Vopak naar verwachting circa 368 miljoen euro op. Vopak verwacht de afschrijvingen op zijn terminals in 2022 met 54 miljoen euro te kunnen verminderen. Deze reductie wordt geboekt als een bijzondere post. In 2022 kwam de EBITDA van de af te stoten terminals van Vopak exclusief bijzondere posten uit op 45 miljoen euro. De overeenkomst met Infracapital volgt op de op 15 februari van dit jaar aangekondigde strategische herziening van de terminals. De verkoop moet nog worden beoordeeld door de ondernemingsraden. De transactie kan naar verwachting voor het einde van het jaar worden afgerond. Bron: ABM Financial News

