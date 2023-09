Yellen ziet olieprijs stabiliseren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Volgens de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen zal de olieprijs stabiliseren, maar de recente stijging houdt haar wel waakzaam. Dit zei Yellen in een gesprek met de Amerikaanse zakenzender CNBC. Yellen gaf op de vraag of er maatregelen worden overwogen aan dat de Amerikaanse regering de gasprijzen betaalbaar wil houden met de toevoeging dat de prijzen nog altijd ruim een dollar onder het niveau van de zomer in 2022 liggen. De olieprijs noteert momenteel op het hoogste niveau van dit jaar en ligt boven de 90 dollar per vat. "China komt weer op stoom en de aanhoudende productiebeperking door Saoedi-Arabië verhoogden de olieprijzen wat. We houden de situatie nauwlettend in de gaten", aldus Yellen tegen CNBC. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.