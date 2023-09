Vlakke start AEX voorzien richting rentebesluit Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting zonder grote beweging van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 0,1 procent in het rood.

Maandag daalde de AEX nog 0,8 procent naar 735,85 punten, waarbij vooral de koersverliezen van Besi en Adyen opvielen.

Beleggers lijken op hun hoede in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdagavond, en besloten bij de start van de handelsweek hun posities in rentegevoelige aandelen te verlagen. Ook indexzwaargewicht ASML stond onder druk.

"We zien misschien de laatste renteverhogingen van de Bank of England en de Zwitserse SNB, terwijl de Fed waarschijnlijk al klaar is, maar dat nog niet expliciet heeft aangegeven, en de Bank of Japan misschien net begint, hoewel waarschijnlijk niet," somde Oanda een belangrijke week vol rentebesluiten op.

"Het hoeft geen betoog dat het een wilde rit kan worden voor de markten", aldus de marktkenners van Oanda.

Waar de Europese Centrale Bank afgelopen week de rente verhoogde, maar ook aangaf dat het nu waarschijnlijk afgelopen is met verhogingen, zal de Amerikaanse centrale bank aankomende woensdag de rente hoogstwaarschijnlijk ongewijzigd houden. De FedWatch Tool laat zien dat de markt de kans op een pauze schat op 99 procent.

In navolging van de ECB en de Fed, komt de Bank of England op donderdag ook met een rentebesluit. De Britse centrale bank verhoogde in augustus nog de rente. Analist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets verwacht dat de centrale bank nog niet klaar is met het verhogen van de rente. Hij rekent op een piek rente van 5,8 procent, het hoogste niveau sinds 2007. De rente staat in het VK nu op 5,25 procent.

Ook rentebesluiten van de Zweedse Riksbank, Norges Bank en de Turkse centrale bank staan donderdag op de rol.

Beleggers op Wall Street keken maandagavond de kat uit de boom en de hoofdindices kwamen per saldo amper van hun plaats.

De olieprijzen bleven daarnaast in de lift zitten, met een stijging maandagavond in New York van bijna vier procent op 91,48 dollar per vat.

De olieprijzen zetten bijna dagelijks nieuwe records in de boeken, nu Saoedi-Arabië en Rusland hun productieverlagingen in stand houden, om zo krapte op de markt te creëren.

"Opvallend is dat deze onophoudelijke rally van de olieprijs voortduurt, ondanks de zorgen over een lagere vraag vanuit Europa en China, omdat die economieën worstelen met een ernstige vertraging. Dit toont aan hoe krap de aanbodzijde van de vergelijking is geworden", zei analist Marios Hadjikyriacos van XM.

In de Aziatische handel vanochtend steeg de WTI-future met ruim een procent verder.

De Aziatische aandelenmarkten doen daarnaast vanochtend een stapje terug met als negatieve uitschieter de beurs in Tokio. De Nikkei index heropende de deuren vanochtend, na een feestdag maandag, met een daling van ruim een procent.

De euro noteerde vanochtend op 1,0678. Halverwege juli stond er nog een stand van 1,1200 op de borden. De vooruitzichten voor de dollar op de middellange termijn verslechteren wel, volgens Capital Economics. Omdat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten sneller dalen dan in Europa, zal de Fed eerder de rente gaan verlagen dan de ECB, denken de analisten.

Beleggers hebben vandaag oog voor de definitieve inflatie in de eurozone in augustus. Volgens de voorlopige cijfers van Eurostat bleef de inflatie in augustus stabiel op 5,3 procent.

Bedrijfsnieuws

Een consortium met onder meer Arcadis gaat werken aan de zogenoemde Rhein-Main-Link energie route. Dit maakte het Nederlandse advies- en ingenieursbureau bekend, zonder financiële details vrij te geven.

De logistieke vastgoedinvesteerder CTP sloot bij de Europese Investeringsbank een lening van 200 miljoen euro af ter financiering van de uitrol van een omvangrijk programma voor de installatie van zonnepanelen voor zijn Europese vestigingen.

Onward Medical heeft iets minder omzet en iets meer verlies gemaakt in de eerste helft van 2023 en verwacht zijn ARC-EX in de tweede helft van 2024 te lanceren.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg maandag minder dan 0,1 procent op 4.453,53 punten, de Dow Jones index won fractioneel ten opzichte van vrijdag op 34.624,30 punten en de Nasdaq sloot vrijwel vlak op 13.710,24 punten.