Onward Medical verwacht lancering ARC-EX in de tweede helft van 2024

(ABM FN) Onward Medical heeft iets minder omzet en iets meer verlies gemaakt in de eerste helft van 2023 en verwacht zijn ARC-EX in de tweede helft van 2024 te lanceren. Dit meldde het healthtechbedrijf met noteringen in Amsterdam en Brussel dinsdag voorbeurs.

In de eerste zes maanden van 2023 realiseerde Onward Medical een omzet van 0,9 miljoen euro, tegenover 1,0 miljoen euro in dezelfde periode in 2022.

De operationele uitgaven bedroegen 19,7 miljoen euro in plaats van 16,1 miljoen euro. Onward rapporteerde een operationeel verlies van 18,8 miljoen euro voor de verslagperiode, vergeleken met 15,1 miljoen euro in dezelfde periode van 2022. Het nettoverlies kwam uit op 19,2 miljoen euro in plaats van 16,0 miljoen euro

Het bedrijf sloot de eerste jaarhelft af met een positief kassaldo van 43,8 miljoen euro, tegenover bijna 62 miljoen euro aan het einde van 2022. Deze daling van 18 miljoen euro is het gevolg van de kasuitstroom voor operationele activiteiten.

Onward verwacht een sterke uitvoering van zijn strategie in de tweede helft van 2023. Er wordt flinke vooruitgang geboekt in de voorbereidingen voor de lancering van ARC-EX.

Het healthtechbedrijf verwacht die lancering nu in de tweede helft van 2024. Deze nieuwe planning is ingegeven door de beslissing om de printplaat van het apparaat opnieuw te ontwerpen. Zodra dit herontwerp en de bijbehorende tests zijn voltooid, is het bedrijf van plan een 'de novo-aanvraag' in te dienen bij de Amerikaanse toezichthouder FDA, wat het eerste commerciële aanbod van het bedrijf zou zijn.

Er wordt niet verwacht dat het uitstel een negatief effect zal hebben op de 'cash runway'. Onward verwacht nog steeds dat de huidige kaspositie de activiteiten tot eind 2024 zal kunnen aansturen. Wel zal het bedrijf de mogelijkheden onderzoeken om zijn kaspositie verder te versterken.

Het bedrijf verkreeg 39 nieuwe patenten in de eerste jaarhelft, waarmee het totale aantal patenten in behandeling of toegekend op meer dan 360 komt. Hiervan zijn er meer dan 200 uitgegeven patenten, wat het voordeel van het bedrijf om als eerste de markt te betreden verder versterkt.

Gebaseerd op positieve feedback van potentiële klanten over de waarde van het ARC-EX systeem, dat naar verwachting de allereerste externe ruggenmergstimulatietherapie zal zijn om de hand- en armfunctie na ruggengraatletsel te herstellen, verwacht het bedrijf een catalogusprijs van 30.000 dollar.

Daarnaast verwacht Onward gedifferentieerde servicepakketten aan te bieden.

Eind deze maand vertrekt CFO Lara Smit Weber. Zij wordt vervangen door Khaled Bahi.