CTP leent 200 miljoen euro bij EIB

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) De logistieke vastgoedinvesteerder CTP heeft bij de Europese Investeringsbank een lening van 200 miljoen euro afgesloten ter financiering van de uitrol van een omvangrijk programma voor de installatie van zonnepanelen voor zijn Europese vestigingen. Dit maakte CTP dinsdagochtend bekend. Het gaat hierbij om een lening van 10 jaar die wordt ingezet om het aantal vierkante meter zonnepanelen te vergroten van 10,9 naar 20 miljoen richting 2030. In 2022 leverden zonnepanelen de investeerder 38 megawattpiek op en CTP zegt op schema te liggen daar in 2023 100 megawattpiek aan toe te voegen met als einddoelstelling in 2026 400 megawattpiek. Bron: ABM Financial News

