Arcadis aan de slag met nieuwe Duitse energieroute

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een consortium met onder meer Arcadis gaat werken aan de zogenoemde Rhein-Main-Link energie route. Dit maakte het Nederlandse advies- en ingenieursbureau dinsdagochtend bekend, zonder financiële details vrij te geven. De Rhein-Main-Link is een energieroute met een lengte van 500 kilometer, die via een ondergrondse kabelverbinding de elektriciteit van offshore windparken in de Noordzee naar het Rijn-Maingebied, een regio met bijna 6 miljoen inwoners, zal transporteren. Het project maakt deel uit van een Duitse uitbreidingsplan voor het energienetwerk, en wordt onder meer uitgevoerd in het kader van de doelstelling om in 2045 klimaatneutraal te zijn. Bron: ABM Financial News

