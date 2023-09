IBM wil 2 miljoen mensen trainen in AI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) IBM wil de komende drie jaar 2 miljoen mensen trainen in kunstmatige intelligentie-technologieën. Dit meldde de Amerikaanse computerreus maandagavond.



Het bedrijf wil zich richten op ondervertegenwoordigde gemeenschappen en universiteiten toegang geven tot door IBM geleide trainingen, samen met online cursussen over generatieve AI en Red Hat open-source technologie.



Het bedrijf verwacht dat bedrijven door AI en automatisering 40 procent van hun personeel zullen moeten omscholen vanwege de verwachte AI-ontwikkelingen in de komende drie jaar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.