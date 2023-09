Weinig beweging op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag dicht bij huis gebleven. De S&P 500 steeg minder dan 0,1 procent op 4.453,53 punten, de Dow Jones index won fractioneel ten opzichte van vrijdag op 34.624,30 punten en de Nasdaq sloot vrijwel vlak op 13.710,24 punten.

"Beleggers maken zich meer zorgen dat de nieuwste economische cijfers wijzen op een oplopende inflatie en een renteklimaat waarin de rente langer hoger blijft. Dat kan drukken op de S&P500, waarin zeer grote techbedrijven zwaar wegen", stelde SPI Asset Management.

Beleggers kijken de kat uit de boom tot halverwege de week wanneer de Federal Reserve zijn rentebesluit neemt. Een verhoging wordt woensdagavond niet verwacht, maar de markt is wel benieuwd naar de dot plot met rentevoorspellingen en nieuwe groei- en inflatieramingen.

Economen van ING vinden de inflatiedata van de afgelopen maanden bemoedigend. Maar de Fed zal geen enkel risico willen nemen, dus hoewel de rente deze week wordt gehandhaafd, "blijft de deur naar een mogelijke toekomstige verhoging open", volgens de bank. De economen verwachten echter niet dat die laatste verhoging er daadwerkelijk komt.

De Fed komt woensdag ook met een nieuwe dot plot, waarmee het de toekomstige bandbreedte van de federal funds rate inschat. In juni toonde de dot plot een mediaan van 5,6 procent, wat nog één renteverhoging zou betekenen vanaf het huidige niveau, hoewel de markt daar niet op rekent.

De dot plot die weergeeft hoeveel renteverlagingen er in 2024 mogelijk komen, wordt vermoedelijk bijgesteld naar minder verlagingen dan de vier stappen van 25 basispunten waar de Fed in juni nog rekening mee hield, denken economen van Bank of America, die nu rekenen op drie renteverlagingen in 2024.

"Ze zullen zeggen dat er, gezien de veerkracht van de economie, minder verlaagd hoeft te worden", aldus Bank of America. "Als dat gebeurt, zou dat een belangrijke hawkish verrassing zijn voor de markten," volgens de Amerikaanse bank.

Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. Wel werd bekend dat het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers in september is gedaald van 50 tot 45, wat betekent dat de verkoopomstandigheden momenteel negatief zijn. NAHB wees op de aanhoudend hoge hypotheekrente van meer dan 7 procent, die het vertrouwen van bouwers blijft aantasten.

De euro noteerde maandagavond op 1,0685. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0664 op de borden. De vooruitzichten voor de dollar op de middellange termijn verslechteren wel, volgens Capital Economics. Omdat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten sneller dalen dan in Europa, zal de Fed eerder de rente gaan verlagen dan de ECB, denken de analisten.

De olieprijs is maandag verder gestegen. Bij een settlement van 91,48 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,8 procent duurder. Vorige week werd WTI al bijna 4 procent duurder.



De olieprijzen noteren rond hun jaarrecords nu Saoedi-Arabië en Rusland hun productieverlagingen in stand houden om zo krapte op de markt te creëren.

Bedrijfsnieuws

Nikola ging maandag ruim 33 procent omhoog nadat Mary Chan als nieuwe chief operating officer werd aangekondigd.

Tesla wil mogelijk een fabriek in Saoedi-Arabië bouwen, meldde The Wall Street Journal, hoewel topman Elon Musk dit ontkent op X. Tesla wil in 2030 twintig miljoen auto's per jaar verkopen, tegen 1,3 miljoen in 2022. Dat is twee keer zo veel als de best verkopende fabrikant van 2022, Toyota, met 10,5 miljoen verkochte auto's. Het aandeel daalde meer dan 3 procent.

Aandelen Ford, Stellantis en General Motors sloten duidelijk in het rood, met verliezen van anderhalf tot ruim 2 procent, nu arbeiders hun staking van vrijdag ook maandag doorzetten. Afgelopen weekend kwam het overleg wel weer op gang tussen de twee grote Amerikaanse autofabrikanten en vakbond United Auto Workers.

Online boodschappenbedrijf Instacart maakt dinsdag zijn beursdebuut. Het zal een goede test zijn voor de belangstelling van beleggers in bedrijven van de 'gig economy' met grote onlineplatforms. Volgend op het succes van de beursgang van ARM besloot Instacart vorige week de prijsvork voor de IPO te verhogen van 26 tot 28 dollar naar 28 tot 30 dollar.