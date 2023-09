Olieprijs stijgt verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag verder gestegen. Bij een settlement van 91,48 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,8 procent duurder. Vorige week werd WTI al bijna 4 procent duurder.



De olieprijzen noteren rond hun jaarrecords nu Saoedi-Arabië en Rusland hun productieverlagingen in stand houden om zo krapte op de markt te creëren.



"Opvallend is dat deze onophoudelijke rally van de olieprijs plaatsvond ondanks de zorgen over een lagere vraag vanuit Europa en China, omdat die economieën worstelen met een ernstige vertraging. Dit toont aan hoe krap de aanbodzijde van de vergelijking is geworden", zei analist Marios Hadjikyriacos van XM.



"Het feit dat olie vrijdag steeg ondanks de afzwakkende toon op de aandelenmarkten, bevestigt dit idee," schreef hij.



Tim Waterer, marktanalist bij KCM Trade, wees op lichtpuntjes in de Chinese economie, na het verschijnen van sterke macrodata in de afgelopen weken.



Volgende richtpunt voor de oliemarkten is het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. De Fed zal vermoedelijk de huidige rente handhaven. Interessant worden ook de dot plot en nieuwe inflatieramingen. De hogere olieprijzen zouden de inflatie weer op kunnen stuwen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.