Europese beurzen beginnen terughoudend aan week vol rentebesluiten

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index verloor 1,1 procent tot 456,72 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van ook 1,1 procent op 15.727,12 punten. De Franse CAC 40 daalde 1,4 procent bij een stand van 7.276,14 punten. De Britse FTSE sloot 0,8 procent lager op 7.652,94 punten.



"We zien misschien de laatste renteverhogingen van de Bank of England en de Zwitserse SNB, terwijl de Fed waarschijnlijk al klaar is, maar dat nog niet expliciet heeft aangegeven, en de BOJ misschien net begint, hoewel waarschijnlijk niet," somde OANDA een belangrijke week vol rentebesluiten op.



"Het hoeft geen betoog dat het een wilde rit kan worden voor de markten", aldus de marktkenners.



Waar de Europese Centrale Bank afgelopen week de rente verhoogde, zal de Amerikaanse centrale bank aankomende woensdag de rente hoogstwaarschijnlijk ongewijzigd houden. De FedWatch Tool laat zien dat de markt de kans op een pauze schat op 99 procent.



In navolging van de ECB en Fed, komt de Bank of England op donderdag ook met een rentebesluit. De Britse centrale bank verhoogde in augustus nog de rente. Analist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets verwacht dat de centrale bank nog lang niet klaar is met het verhogen van de rente. Hij rekent op een rente van 5,8 procent, het hoogste niveau sinds 2007. De rente staat in het VK nu op 5,25 procent.



De aanhoudende stijging van de olieprijzen zal de centrale bankiers ondertussen zorgen baren. Maandag werden opnieuw de jaarrecords aangescherpt, nu Saoedi-Arabië en Rusland hun productieverlagingen in stand houden om zo krapte op de markt te creëren. WTI kostte bijna 92 dollar.



De euro/dollar noteerde op 1,0695.



Bedrijfsnieuws



Besi en Adyen waren maandag de grootste dalers in Amsterdam. Besi daalde 4 procent en Adyen werd zelfs meer dan 6 procent goedkoper. UBS verlaagde het koersdoel voor Adyen naar 772 euro. De concurrentie die de betaalspecialist in Europa ondervindt, wordt volgens de analist onderschat. Bank of America liet zich voorzichtig uit over het orderherstel bij Besi in de tweede jaarhelft en in 2024. ASML daalde bijna een procent na een koersdoelverlaging van Bank of America.



Nordic Semiconductor ging met 10 procent hard onderuit in Oslo na een outlookverlaging.



Verder stonden ook de halfgeleideraandelen in Frankfurt en Parijs onder druk. Infineon verloor bijna 3 procent en STMicroelectronics 1,5 procent.



In de Duitse DAX won Rheinmetall ruim anderhalf procent. Unibail-Rodamco-Westfield daalde licht in de CAC 40 na een positief analistenrapport van Barclays. Het aandeel hield daarmee de schade beperkt in een index waar er nauwelijks stijgers waren.



Société Générale kreeg een tik te verwerken van 12 procent na een strategische update. De Franse bank maakte maandagochtend bekend dat het de komende jaren beperkt wil groeien, door alleen nog kapitaal te investeren in de online-broker Boursorama en in autoleasebedrijf ALD, terwijl AI-programma's moeten helpen om kosten te besparen.



Prosus daalde ruim 2 procent in Amsterdam. CEO Bob van Dijk stapte per direct op. In een toelichting zei voorzitter Koos Bekker dat bij het besluit om met een nieuwe topman verder te gaan, de oude ook maar beter direct kan vertrekken.



Wall Street



De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot vrijwel vlak.

Bron: ABM Financial News