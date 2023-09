Tesla wil mogelijk in Saoedi-Arabië fabriek bouwen

(ABM FN) Saoedi-Arabië is in gesprek met Tesla over het opzetten van een productiefaciliteit in het land. Dit zeiden mensen die bekend zijn met de gesprekken maandag in een artikel van The Wall Street Journal.

Voor de Saoedi's is het wellicht een onderdeel van het ambitieuze doel om de metalen die nodig zijn voor elektrische voertuigen veilig te stellen en de economie te helpen diversifiëren, weg van olie.

De gesprekken bevinden zich nog wel in een zeer vroeg stadium en kunnen dus afketsen. Elke deal zou namelijk met complicaties gepaard kunnen gaan, gezien de controversiële relatie van Tesla-topman Elon Musk met de Saoedi's en de bestaande samenwerking van het koninkrijk met Lucid Group, een directe concurrent van Tesla.

Als het wel doorgaat, dan kan een deal met de Saoedi's Tesla helpen zijn doelstellingen te verwezenlijken om tegen 2030 twintig miljoen auto's per jaar te verkopen. Dat waren er in 2022 ongeveer 1,3 miljoen. Ter vergelijking: Toyota was in 2022 de best verkopende autofabrikant ter wereld, met 10,5 miljoen auto's.

Musk heeft gezegd dat Tesla waarschijnlijk ongeveer een dozijn fabrieken nodig heeft om de doelen in 2030 te realiseren en tegen het einde van het jaar nog een nieuwe fabriek zou kunnen aankondigen. Tesla maakt momenteel voertuigen in de VS, China en Duitsland, en heeft gezegd dat het van plan is dit in Mexico ook te gaan doen.

Tesla en de Saoedische regering reageerden niet op verzoeken om commentaar.

Na het verschijnen van het artikel reageerde Elon Musk, topman van Tesla, wel op X. Hij schreef dat het "weer een volkomen onwaar artikel van de WSJ" betrof.

Update: om reactie Musk toe te voegen.