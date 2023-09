Adyen 6 procent lager in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met verlies aan de nieuwe handelsweek begonnen. De AEX daalde 0,8 procent naar 735,85 punten, waarbij vooral de koersverliezen van Besi en Adyen opvielen.

Beleggers zijn in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve risico-avers.

Toch is eigenlijk iedereen wel overtuigd dat de Fed woensdagavond de rente ongemoeid zal laten. Daarom is het vooral uitkijken wat de nieuwe ramingen laten zien en wat het commentaar van voorzitter Jerome Powell zal zijn.

"Veel aandacht zal uitgaan naar de toekomstperspectieven, als Fed-voorzitter Jerome Powell die wil schetsen. Recente macrocijfers wijzen allemaal nog op een robuuste economie in de VS", aldus Luc Aben van Van Lanschot Kempen. In de eurozone rekenen beleggers erop dat de ECB inmiddels klaar is met het optrekken van de rente. "Althans, zo interpreteerden ze de woorden van Christine Lagarde", zei de econoom.

"Hoe dan ook, nu het monetaire beleid reeds een forse weg heeft afgelegd, kan de focus misschien iets sterker op de bedrijfscijfers komen te liggen. In de eurozone wordt voor 2024 gemiddeld een winstgroei van ongeveer 7 procent verwacht. Om dát te realiseren lijkt de uiteindelijke economische groei niet al te veel onder de huidige inschattingen te mogen duiken. Dat gegeven houdt ons momenteel voorzichtig ten aanzien van aandelen en benadrukt ons licht onderwogen aandelenpositie", aldus Aben.

De macro-agenda was vandaag nagenoeg leeg. Uit cijfers bleek wel dat het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers nog verder is gedaald.

Een indexstand van 45 betekent dat de verkoopomstandigheden als negatief worden beschouwd. NAHB, verantwoordelijk voor de maandelijkse meting, wees op de aanhoudend hoge hypotheekrente van meer dan 7 procent, die het vertrouwen van bouwers blijft aantasten.

De euro/dollar handelde op 1,0695 en olie werd opnieuw duurder en Brent olie kost nu bijna 95 dollar per vat.

Stijgers en dalers

Besi en Adyen waren maandag de grootste dalers in de AEX. Besi daalde 4,0 procent een Adyen werd 6,1 procent goedkoper. UBS verlaagde het koersdoel voor Adyen naar 772 euro. De concurrentie die de betaalspecialist in Europa ondervindt, wordt volgens de analist onderschat. Bank of America liet zich voorzichtig uit over het orderherstel bij Besi in de tweede jaarhelft en in 2024.

Prosus daalde 2,1 procent. CEO Bob van Dijk stapte per direct op. In een toelichting zei voorzitter Koos Bekker dat bij het besluit om met een nieuwe topman verder te gaan, de oude ook maar beter direct kan vertrekken.

De enige stijgers waren Heineken en Ahold, maar met bescheiden winsten van 0,7 en 0,3 procent. Shell maakte een pas op de plaats.

Bij de midkappers won Van Lanschot Kempen 1,2 procent en steeg JDE Peet’s 0,6 procent. Fugro won 0,4 procent duurder. De Noorse bedrijven TGS en PGS fuseren, en dat bracht wellicht wat fantasie in de koers van Fugro.

CTP, Allfunds, Fagron en Air France-KLM daalden elk circa 4 procent.

ForFarmers werd 3,3 procent duurder, maar Ebusco verloor ruim 6 procent. Vivoryon werd ook 3,8 procent goedkoper.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen laten maandag bescheiden winsten zien.