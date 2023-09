Vertrouwen Amerikaanse huizenbouwers nog verder gedaald Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in september opnieuw flink gedaald, net als een maand eerder. Dit bleek maandag uit data van de National Association of Home Builders. De NAHB-huizenindex daalde van 50 in augustus tot 45 deze maand. Dit betekent dat de verkoopomstandigheden als negatief worden beschouwd. De index noteerde voor het eerst in vijf maanden onder de 50. Als de index hoger dan 50 is, dan beoordelen huizenbouwers de verkoopomstandigheden juist als positief. NAHB wees op de aanhoudend hoge hypotheekrente van meer dan 7 procent, die het vertrouwen van bouwers blijft aantasten. Bron: ABM Financial News

