Beursblik: Bank of America verlaagt koersdoel ASML

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft maandag het koersdoel voor ASML verlaagd van 794,00 naar 750,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. De koersdoelverlaging voor ASML volgde nadat Bank of America de raming voor de winst per aandeel voor 2024 verlaagde met 17 procent. En voor 2025 verlaagde de bank de omzettaxatie naar 31,7 miljard euro, wat ruim onder de analistenconsensus van 34 tot 35 miljard euro is, en de winstraming met 10 procent. "De outlook van ASML voor 2025 en 2030 staat op het spel door de verslechterende macro-omstandigheden", aldus analist Didier Scemama. Hij wijst onder meer op het trage herstel van de vraag naar smartphones en pc's. De problemen in de geheugenmarkt zijn groter dan eerder gedacht en de geopolitieke risico's zijn toegenomen. Door steeds strengere exportregels staat volgens Scemama 5 tot 10 procent van de omzet van ASML op het spel, "als het tot een totaalverbod voor immersie komt". En als er ook een totaalverbod op DUV komt, dan staat 20 tot 25 procent van de omzet op de tocht. Maar de Amerikaanse bank noemt dit laatste onwaarschijnlijk, "hoewel niet ondenkbaar". Bij Besi zal het herstel van de orderinstroom in de tweede jaarhelft en 2024 worden gedrukt, doordat het bedrijf volgens Bank of America niet profiteert van de twee grote nieuwe groeimarkten voor het verpakken van chips: Cowos, dat wil zeggen 'Chip-on-Wafer-on-Substrate', en HBM-3. Voor Besi is het advies Neutraal met een koersdoel van 105,00 euro. Het aandeel ASML daalt maandag 1,7 procent naar 552,80 euro en Besi levert 4,5 procent in op 89,32 euro. Bron: ABM Financial News

