Correctie: Futures Wall Street draaien in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een licht lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren ruim een half uur voor de opening 0,1 procent in het rood. Ook de Nasdaq lijkt 0,2 procent lager te gaan starten.

Eerder maandag wezen de futures nog op kleine plusjes. Beleggers zijn voorzichtig, terwijl de rendementen op Amerikaanse staatsleningen stijgen in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdagavond.

"Beleggers maken zich meer zorgen dat de nieuwste economische cijfers wijzen op een oplopende inflatie en een renteklimaat waarin de rente langer hoger blijft. Dat kan drukken op de S&P500, waarin zeer grote techbedrijven zwaar wegen", stelde SPI Asset Management.

Woensdag maakt de Fed zijn rentebesluit bekend en zal daarbij zijn visie geven op het huidige beeld van de Amerikaanse en de wereldeconomie. Op donderdag volgt het rentebesluit van de Bank of England en op vrijdag van de Bank of Japan.



"De Fed zal volgens verwachting de rente niet wijzigen, maar het commentaar is cruciaal", aldus Interactive Investor. Omdat de meningen in de markt daarover verdeeld zijn, zouden de nieuwste ideeën van de Fed de markt in beweging kunnen zettten, denkt Interactive Investor.

De olieprijs steeg. Een novemberfuture West Texas Intermediate werd 1,2 procent duurder op 91,08 dollar, terwijl Brent-olie 94,86 dollar kostte, een stijging van 1,0 procent.

De euro noteerde op 1,0662. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0664 op de borden. De vooruitzichten voor de dollar op de midellange termijn versomberen wel, volgens Capital Economics. Omdat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten sneller dalen dan in Europa, zal de Fed eerder de rente gaan verlagen dan de ECB, denken de anaisten.

Bedrijfsnieuws

Tesla wil mogelijk een fabriek in Saoedi-Arabië bouwen, zo meldde The Wall Street Journal. Tesla wil in 2030 twintig miljoen auto's per jaar verkopen, tegen 1,3 miljoen in 2022. Dat is twee keer zo veel als de best verkopende fabrikant van 2022, Toyota, met 10,5 miljoen verkochte auto's. Het aandeel Tesla lijkt tot bijna een procent lager van start te gaan.

Aandelen Ford en General Motors daalden voorbeurs met ongeveer een half procent, nu arbeiders hun staking van vrijdag hervatten. Eerder op de ochtend stegen de aandelen nog, nadat in het weekend het overleg weer op gang kwam tussen de twee grote Amerikaanse autofabrikanten en vakbond United Auto Workers. Stellantis, het voormalig FiatChrysler, leverde 1,2 procent in.

Online boodschappenbedrijf Instacart maakt dinsdag zijn beursdebuut. Het zal een goede test zijn voor de belangstelling van beleggers in bedrijven van de 'gig economy' met grote onlineplatforms. Volgend op het succes van de beursgang van ARM besloot Instacart vorige week de prijsvork voor de IPO te verhogen van 26 tot 28 dollar naar 28 tot 30 dollar.

Runa Capital kondigde vrijdag aan een bod te doen op MariaDB. Het aandeel van het overnamedoelwit kan de helft hoger openen dan de vorige slotkoers op 0,06 dollar.

Five Point Holdings stijgt voorbeurs fors. Kim Tobler werd benoemd als CFO.

China Evergrande stond anderhalf procent lager. Eerder kelderde het aandeel met 24 procent, nadat de Chinese politie enkele medewerkers bij de vermogensbeheertak van het vastgoedbedrijf in zuidelijk China in hechtenis namen. China Evergrande bukt onder grote schulden.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag lager. De S&P 500 daalde 1,2 procent op 4.450,32 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 34.618,24 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent lager op 13.708,33 punten.

Correctie: om juist dagaanduiding in tweede alinea te geven.