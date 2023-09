UBS verlaagt koersdoel Adyen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft maandag het koersdoel voor Adyen verlaagd van 854,00 naar 772,00 euro met een onveranderd Neutraal advies. De activiteiten lijken ook in Europa onder druk te blijven staan. "De concurrentie in Europa lijkt net zo intens als in Noord-Amerika", schreef de bank in een rapport. UBS denkt dat de omzet van Adyen in de tweede helft van dit jaar met 15 procent groeit. Eerder ging de bank uit van 20 procent. De analisten verlaagden hun winsttaxaties voor 2023 en 2024 met respectievelijk 5 en 8 procent. Het aandeel Adyen noteerde maandagmiddag 3,8 procent lager op 690,90 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.