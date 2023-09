Prosus kiest voor abrupte wisseling topman Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) De raad van bestuur van Naspers en Prosus heeft in overleg met CEO Bob van Dijk besloten voor een abrupte wissel van het leiderschap, om een zinloze overgangsperiode te vermijden. Dat zei voorzitter Koos Bekker maandag in een telefoongesprek met beleggers en pers. Van Dijk stopt per direct en wordt opgevolgd door de chief investment officer Ervin Tu, die als interim-CEO de volledige beslissingsbevoegdheid krijgt, net zoals Van Dijk die had, zei Bekker. Vertrekkend topman Van Dijk zal meewerken aan de overdracht en blijft een jaar lang beschikbaar als adviseur. Van Dijk was sinds 2014 CEO van Naspers en sinds de beursgang in 2019 ook van Prosus. "De gemiddelde levensduur van een CEO van een groot beursgenoteerd bedrijf in de Verenigde Staten is vijf tot zeven jaar", zei voorzitter Bekker. "Van Dijk leidde het bedrijf al meer dan tien jaar." En als je zo'n besluit dan hebt genomen, dan kun je het beste dat meteen ook uitvoeren, voegde hij daar aan toe. Zo wordt een overgangsperiode waarin het bedrijf minder slagvaardig is namelijk voorkomen. Het besluit om verder te gaan met de verkoop van het dominante belang in het Chinese Tencent, ten behoeve van de inkoop van eigen aandelen om de kruisbelangen tussen Prosus en Naspers te verminderen, was een unaniem besluit van het bestuur en niet speciaal genomen door de nieuwe CEO ad interim Ervin Tu, zei Bekker. De reden om de aandelen Tencent te verkopen is de grote korting in de koers van Prosus en Naspers ten opzichte van de boekwaarde van dat belang. De geleidelijke desinvestering en vermindering van de wederzijdse belangen helpt om die korting te te verkleinen en daarom gaat men daarmee door, aldus de nieuwe topman. Bekker benadrukte ook dat Prosus alleen wil investeren, indien zich kansen voordoen. Geruchten dat Prosus het Tencent-belang sneller en verder zou willen afbouwen dan eerder aangekondigd, zijn ongegrond, stelde Tu maandag. Tencent blijft één van de beste bedrijven ter wereld en het belang in Tencent van Prosus blijft belangrijk, benadrukte de nieuwe CEO. Vanochtend maakte Prosus al bekend dat de strategische plannen van de groep ongewijzigd blijven en dat het bedrijf op koers ligt met zijn afgegeven doelstellingen, waaronder het behalen van een geconsolideerde handelswinst bij e-commerce in de eerste helft van 2025, en de voortzetting van het aandeleninkoopprogramma. Het aandeel Prosus daalt maandagmiddag met 2,9 procent. Bron: ABM Financial News

