Nordic Semiconductor verlaagt omzetverwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nordic Semiconductor blijft last ondervinden van een zwakke vraag en ziet nog geen tekenen van verbetering. Dit maakte het Noorse chipbedrijf maandag bekend. Het bedrijf had juist in de tweede jaarhelft op verbetering gerekend. De productverzendingen voor het derde kwartaal vallen lager uit dan voorspeld en Nordic Semiconductor rekent daarom voor het derde kwartaal op een omzet van 135 tot 140 miljoen dollar. Eerder werd nog uitgegaan van 145 tot 165 miljoen dollar. De brutomarge voor het lopende kwartaal wordt voorzien op 50 tot 51 procent. Hier werd eerder gerekend op meer dan 52 procent. Ook voor de rest van het jaar blijft de zichtbaarheid beperkt. Nordic Semiconductor zal daarom pas een outlook voor het vierde kwartaal geven bij de cijfers over het derde kwartaal op 17 oktober. Het aandeel noteerde in Oslo ruim 12 procent lager. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.