Europese beurzen noteren lager rond het middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag lager, in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdagavond en de Bank of England een dag later.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde maandag rond het middaguur 0,5 procent lager op 458,99 punten. De Duitse DAX daalde 0,6 procent tot 15.797,16 punten. De Franse CAC 40 verloor 1,0 procent naar 7.301,98 punten. De Britse FTSE daalde 0,4 procent naar 7.682,73 punten.

Waar de ECB afgelopen week de rente verhoogde, zal de Amerikaanse centrale bank aankomende woensdag de rente hoogstwaarschijnlijk ongewijzigd houden. De FedWatch Tool laat zien dat de markt de kans op een pauze schat op 99 procent.

In navolging van de ECB en Fed, komt de Bank of England op donderdag ook met een rentebesluit. De Britse centrale bank verhoogde in augustus nog de rente. Analist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets verwacht dat de centrale bank nog lang niet klaar is met het verhogen van de rente. Hij rekent op een rente van 5,8 procent, het hoogste niveau sinds 2007. De rente staat in het VK nu op 5,25 procent.

De aanhoudende stijging van de olieprijzen zal de centrale bankiers ondertussen zorgen baren. Vanochtend werden opnieuw de jaarrecords aangescherpt en steeg de koers van een vat Brent olie nog eens 0,5 procent naar 94,38 dollar per vat.

De olieprijzen noteren rond hun jaarrecords nu Saoedi-Arabië en Rusland hun productieverlagingen in stand houden om zo krapte op de markt te creëren.

De euro/dollar kwam maandagochtend nauwelijks van zijn plaats en noteerde op 1,0671.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam daalden de koersen van Adyen en Besi meer dan 3 procent. Nordic Semiconductor gaat met 14,5 procent hard onderuit in Oslo na een outlookverlaging.

In Frankfurt won Daimler Truck ruim 1 procent, terwijl Infineon, MTU Aero en Heidelbergcement alle drie zo'n 2,4 procent verloren.

Unibail Rodamco ging in Parijs aan kop met een stijging van 1,5 procent na een positief analistenrapport van Barclays en kreeg Société Générale een tik te verwerken van ruim 9 procent na een strategische update. De Franse bank maakte maandagochtend bekend dat het de komende jaren beperkt wil groeien, door alleen nog kapitaal te investeren in de online-broker Boursorama en in autoleasebedrijf ALD, terwijl AI-programma's moeten helpen om kosten te besparen.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. De S&P 500 future noteerde 0,1 procent hoger.

De S&P 500 daalde vrijdag 1,2 procent op 4.450,32 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 34.618,24 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent lager op 13.708,33 punten.