Valuta: beleggers mijden risico in aanloop naar rentebesluit Fed

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro/dollar stond maandag lager, nu beleggers wellicht vinden dat de renteverhoging van de Europese Centrale Bank van vorige week er mogelijk een te veel was. Dit zei marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank maandag tegen ABM Financial News. Verder is de markt in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve aanstaande woensdagavond. De renteverhoging van vorige week was door de markt niet geheel ingeprijsd, zei analist Mevissen. Daarop reageerde de markt met een lagere euro, wat kan worden verklaard door de redenering dat de Europese Centrale Bank mogelijk een renteverhoging te veel heeft gedaan, terwijl de economie al aan het afkoelen is, en daarom mogelijk al snel de rente weer zal moeten verlagen. Dan zou de rente van de Fed relatief hoger uitvallen. Verwacht wordt dat de Fed de rente deze week ongewijzigd laat, maar mogelijk later dit jaar nog wel met een verhoging komt. Daarnaast is de stemming maandag ook risicomijdend, door terugkerende zorgen over Chinees vastgoed. Die zorgen waren vorige week wat naar de achtergrond gedrukt door meevallende detailhandelsverkopen en andere indicatoren, maar de stemming kan dus net zo snel weer omslaan, ten goede of ten kwade, zei Mevissen. Het optimisme was ingegeven door de extra ruimte voor kredieten die de Chinese centrale bank gaf. De Chinese yuan werd daardoor met succes beschermd, maar de koers van de munt loopt nu weer op tot 7,3 yuan voor een dollar. Voor de euro/dollar heeft Rabobank een koersdoel van 1,06 over zes maanden en dat blijft zo, zei Mevissen. De euro/dollar handelde maandag op 1,066. Bron: ABM Financial News

