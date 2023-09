AEX weet openingsverlies niet weg te werken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend fractioneel lager, waarbij er weinig grote uitschieters waren. Richting de klok van elf uur verloor de AEX 0,2 procent op 739,74 punten. Na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank afgelopen week, gaat deze week de aandacht uit naar het besluit van de Federal Reserve en daarna naar dat van de Bank of England. Waar de ECB afgelopen week de rente verhoogde, zal de Amerikaanse centrale bank aankomende woensdag de rente hoogstwaarschijnlijk ongewijzigd houden. De FedWatch Tool laat zien dat de markt de kans op een pauze in de renteverhoging deze maand schat op 99 procent. In navolging van de ECB en Fed, komt de Bank of England op donderdag ook met een rentebesluit. De Britse centrale bank verhoogde in augustus nog de rente. Analist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets verwacht dat de centrale bank nog lang niet klaar is met het verhogen van de rente. Hij rekent op een rente van 5,8 procent, het hoogste niveau sinds 2007. De rente staat in het VK nu op 5,25 procent. De aanhoudende stijging van de olieprijzen zal de centrale bankiers ondertussen zorgen baren. Vanochtend werden opnieuw de jaarrecords aangescherpt en steeg de koers van een vat Brent olie nog eens 0,7 procent naar 94,61 dollar per vat. De olieprijzen noteren rond hun jaarrecords nu Saoedi-Arabië en Rusland hun productieverlagingen in stand houden om zo krapte op de markt te creëren. De euro/dollar kwam maandagochtend nauwelijks van zijn plaats en noteerde op 1,0660. Stijgers en dalers In de AEX ging Heineken aan kop met een winst van 0,9 procent, gevolgd door ABN AMRO met 0,8 procent. Besi, Adyen en ASR verloren tussen de 1,8 en 2,3 procent. Prosus verloor 0,9 procent, nadat het bedrijf bekendmaakte dat Bob van Dijk per direct stopt als CEO van Prosus en Naspers. Van Dijk was sinds 2014 CEO van Naspers en sinds de beursgang in 2019 van Prosus. Ervin Tu zal de rol van interim-CEO van Naspers en Prosus op zich nemen. Prosus zei maandag zijn strategische doelstellingen te zullen handhaven. Bij de midkappers was Van Lanschot Kempen de grootste stijger met een koerswinst van 2,0 procent. Just Eat Takeaway kon 1,5 procent bijschrijven. Thuisbezorgd.nl gaat samenwerken met Amazing Oriental. Alfen en Air France-KLM verloren 2,4 en 2,9 procent. OCI noteerde 0,5 procent lager, nadat Berenberg het koersdoel verhoogde van 28,00 naar 30,00 euro, bij handhaving van het Houden advies. In de AScX werd de lijst aangevoerd door Forfarmers en Avantium met stijgingen tussen de 2,2 en 2,9 procent. Avantium kreeg te maken met een kleine koersdoelverlaging van ING, maar de bank handhaafde wel het koopadvies. De rode lantaarn was voor Ebusco, dat ruim 2 procent moest inleveren. Bron: ABM Financial News

