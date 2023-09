Noors TGS en PGS fuseren Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De twee Noorse bedrijven TGS en PGS gaan samen een energiedatabedrijf vormen. Dat maakten de sectorgenoten van Fugro maandagochtend bekend. In het fusieplan krijgen aandeelhouders 0,06829 aandeel TGS in ruil voor elk aandeel PGS. Uitgangspunt zijn de aandelenkoers van TGS per 15 september. Daarmee krijgen aandeelhouders PGS een premie van 21 procent op de slotkoers van 15 september, terwijl dit over de over de laatste drie maanden gemeten zelfs een premie van 41 procent is. TGS zal na de fusie tweederde van het gecombineerde bedrijf bezitten. De rest komt in handen van de aandeelhouders van PGS. De fusie heeft de steun van de raden van bestuur van beide bedrijven. De topmannen Kristian Johansen en Sven Børre Larsen gaan na de fusie door als CEO en CFO. De definitieve overeenkomst zou oktober dit jaar klaar moeten zijn en de transactie zou dan in de eerste helft van 2024 moeten worden afgerond. Het fusiebedrijf zal geofysieke data aanbieden in ale segmenten, waaronder seismische data uit de hele wereld en oceaanbodemdata: activiteiten waarin ook Fugro actief is. De gecombineerde beurswaarde is 2,6 miljard dollar en de nettoschuld 649 miljoen dollar, zoals gemeten halverwege dit jaar. Bron: ABM Financial News

