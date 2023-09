Trade Republic maakt beleggen in obligaties makkelijker Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Trade Republic

(ABM FN-Dow Jones) Nederlandse beleggers kunnen voortaan eenvoudiger in obligaties beleggen dankzij Trade Republic. De broker biedt fractioneel beleggen, vanaf 1 euro, aan in staats- en bedrijfsobligaties. Het aanbod bestaat uit 500 obligaties. Jarenlang waren obligaties volgens Erik Mauritz, adviseur van Trade Republic, weinig interessant met rentes van bijna 0 procent. "Nu de rentes op deze obligaties zijn opgelopen tot boven de 4 procent, is dat veranderd", aldus Mauritz. Daarnaast geeft Trade Republic ook een rente van 4 procent per jaar op niet-belegde gelden. Bron: ABM Financial News

