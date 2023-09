Thuisbezorgd gaat voor Amazing Oriental aan de slag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Thuisbezorgd.nl gaat vanaf eind september samenwerken met Nederlands grootste Aziatische supermarktketen Amazing Oriental. Dit maakte moederbedrijf Just Eat Take Away maandagochtend bekend. Vanaf 29 september bezorgt Thuisbezorgd.nl diverse levensmiddelen van bijna alle vestigingen van Amazing Oriental tot aan de voordeur. Ook gerechten van de streetfood-restaurants van Amazing Oriental kunnen worden bezorgd door Thuisbezorgd.nl. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.