Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel OCI

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor het aandeel OCI verhoogd van 28,00 naar 30,00 euro en blijft bij het advies Houden, na de recente koersstijging tot circa 26,00 euro. Dat stelde de zakenbank maandag in een rapport. Deze koersstijging werd gedreven door betere prijzen voor stikstofgebaseerde kunstmestproducten en het geloof van beleggers dat OCI met een nieuwe strategie later dit jaar manieren zal onthullen om waarde te ontsluiten. Het bedrijf heeft al diverse transformaties ondergaan, benadrukte OCI recent tijdens een roadshow in Londen. Van bouwbedrijf in het Midden-Oosten tot één van de grootste cementbedrijven ter wereld. Na de verkoop van de cementactiviteiten aan Lafarge in 2008, is OCI nu leidend in de productie van stikstof en methanol. Het stikstofsegment heeft gunstige vooruitzichten voor de korte termijn, met productiebeperking in China en lage voorraden in de Verenigde Staten. Tegelijk hebben boeren een goed jaar qua inkomsten en dus veel te besteden aan kunstmest. Toch ziet Berenberg risico's dat de huidige hoge prijs voor stikstof weer naar het historische gemiddelde kan zakken, bijvoorbeeld als de Europese gasprijs door een zachte winter relatief laag is, als China weer meer stikstof gaat exporteren of als bijvoorbeeld de maïsprijzen dalen. Bij methanol verwacht Berenberg een lichte verbetering van de resultaten, hoewel de zwakke vraag uit China niet helpt. De doelstellingen voor lagere uitstoot van CO2 door vrachtschepen zullen de vraag naar methanol als brandstof, in plaats van de vervuilende stookolie, kunnen laten groeien. Berenberg heeft zijn taxaties voor de omzet met dubbelcijferig groeipercentage verhoogd voor de komende drie jaar. De analisten dachten ten onrechte dat de hoge stikstofprijs veel eerder en sneller zou normaliseren. Wel verlaagde de bank de raming voor de EBIT dit jaar, na de tegenvallers in de eerste helft van het jaar. Het aandeel OCI sloot vrijdag op 26,11 euro. Bron: ABM Financial News

