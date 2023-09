AEX start handelsweek vermoedelijk terughoudend

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index gaat maandag naar verwachting met een bescheiden verlies van start. In Azië noteren de beurzen vanochtend overwegend lager, terwijl Wall Street vrijdag flink lager sloot.

Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een openingsverlies van 0,3 procent.

Afgelopen week sloot de AEX na een volatiel handelsverloop op weekbasis nog nipt hoger, met 0,3 procent op een slotstand van 739,09 punten.

Donderdag doorbrak de AEX een verliesreeks van zeven handelsdagen met een winst van 1,3 procent, na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, toen voorzitter Christine Lagarde erop hintte dat de renteverhogingen erop zitten.

"En terecht", zei investment manager Simon Wiersma van ING over die positieve beursreactie, "de geldkraan gaat niet verder dicht en de volgende actie zal hoogstwaarschijnlijk een renteverlaging zijn, ook al kan dat nog wel even duren."

De ECB verhoogde vorige week de depositorente met 25 basispunten naar 4,00 procent. Het was alweer de tiende renteverhoging op rij en niet eerder, sinds de oprichting van de ECB in 1998, staat de rente op zo’n hoog niveau.

Vrijdag ging de AEX vervolgens ook voortvarend van start, maar het positieve sentiment bleek van korte duur nadat 's werelds grootste chipproducent TSMC volgens bronnen van persbureau Reuters toeleveranciers heeft verzocht leveringen uit te stellen, omdat het Taiwanese bedrijf zich zorgen maakt over de vraag.

De koersdruk in de voor de AEX belangrijke sector werd nog extra vergroot door UBS, dat halfgeleider ASM International van de kooplijst haalde. De AEX sloot vrijdag uiteindelijk krap een half procent lager.

Op Wall Street stonden vrijdag aandelen onder druk door zorgen over de ontwikkeling van de inflatie, terwijl de rente op staatsobligaties steeg. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdagavond op 4,32 procent.

Techbeurs Nasdaq daalde anderhalf procent, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index het verlies beperkte tot 0,8 procent.

Woensdag is de beurt aan de Federal Reserve om een rentebesluit te nemen. De kans dat de rente dan wordt verhoogd is klein. Een laatste renteverhoging richting het eind van het jaar is nog wel mogelijk, hoewel een meerderheid van de markt ook hier momenteel niet vanuit gaat.

"Op dit moment gaat het meer om wat de Fed te zeggen heeft over hun verwachtingen voor het monetaire beleid in de toekomst dan om de vraag of er al dan niet weer een kleine renteverhoging komt", aldus Keith Gumbinger van HSH.com.

"Zelfs als er deze herfst toch een verhoging komt, zal een nieuwe stijging van de rente met een kwart punt niet veel veranderen aan het plaatje, aangezien er al meer dan vijf procentpunten aan stijgingen zijn doorgevoerd", vervolgde Gumbinger.

Beleggers waren vrijdag ook bezorgd over een grootschalige staking bij autoproducenten in de VS, waar bijna 13.000 werknemers hun werk neerlegden. Een realisering van de doelstelling, een stijging van het salaris met 36 procent, uitgesmeerd over vier jaar, zou het streven van de Federal Reserve om de inflatie in te dammen kunnen ondermijnen.

In navolging van de ECB en Fed, komt de Bank of England op donderdag ook met een rentebesluit. De Britse centrale bank verhoogde in augustus nog de rente. Analist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets verwacht dat de centrale bank nog lang niet klaar is met het verhogen van de rente. Hij rekent op een rente van 5,8 procent, het hoogste niveau sinds 2007. De rente staat in het VK nu op 5,25 procent.

De aanhoudende stijging van de olieprijzen zal de centraal bankiers ondertussen zorgen baren. Vanochtend koerste de Amerikaanse olie-future alweer 0,7 procent hoger naar 91,43 dollar per vat. Afgelopen week werd de WTI-future op weekbasis al 3,7 procent duurder.

De olieprijzen noteren rond hun jaarrecords nu Saoedi-Arabië en Rusland hun productieverlagingen in stand houden om zo krapte op de markt te creëren.

In Azië koersen de beurzen in Seoel en Hongkong vanochtend ongeveer een procent lager, terwijl de Shanghai Composite vlak noteert. De Japanse beurs is maandag gesloten.

De macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg.

Bedrijfsnieuws

Bob van Dijk stopt per direct als CEO van Prosus en Naspers. Van Dijk was sinds 2014 CEO van Naspers en sinds de beursgang in 2019 van Prosus. Ervin Tu zal de rol van interim-CEO van Naspers en Prosus op zich nemen. Prosus handhaaft zijn strategische doelstellingen.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor OCI van 28,00 naar 30,00 euro, bij handhaving van het Houden advies.

Chris Oomen heeft een kleiner belang in Heijmans gemeld. Oomen meldde via Optiverder BV een kapitaalbelang van 4,61 procent in de bouwer. Op 16 december vorig jaar meldde Oomen nog een kapitaalbelang van 5,25 procent

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde vrijdag 1,2 procent op 4.450,32 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 34.618,24 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent lager op 13.708,33 punten.