Aandacht voor rentebesluit Fed

(ABM FN) Na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank afgelopen week, gaat komende week de aandacht uit naar het besluit van de Federal Reserve en daarna naar dat van de Bank of England.

Waar de ECB afgelopen week de rentes verhoogde, zal de Amerikaanse centrale bank aankomende woensdag de rentes hoogstwaarschijnlijk ongewijzigd houden. De FedWatch Tool laat zien dat de markt de kans op een pauze in de renteverhoging deze maand door de Fed geschat wordt op 97 procent. Voor het rentebesluit van 1 november 2023 schat de markt de kans op een renteverhoging van 25 basispunten in op 39 procent. De hoge inflatie is nog altijd een punt van zorg.

In dit opzicht zijn de definitieve inflatiecijfers vanuit de eurozone, die op dinsdag verschijnen, een belangrijk richtpunt voor de markt. Op deze dag zijn er ook cijfers over de Amerikaanse woningbouw en afgegeven bouwvergunningen.

Op woensdag komt er, naast het rentebesluit van de Fed, vanuit het Verenigd Koninkrijk ook een inflatiecijfer, naast cijfers over de laatste ontwikkelingen rond de producentenprijzen in het land.

In navolging van de ECB en Fed, komt de Bank of England op donderdag met een rentebesluit. De Britse centrale bank verhoogde in augustus nog de rente. Analist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets verwacht dat de centrale bank nog lang niet klaar is met het verhogen van de rente. Hij rekent op een rente van 5,8 procent, het hoogste niveau sinds 2007. De rente staat in het VK nu op 5,25 procent.

Op donderdag staan ook de Philadelphia Fed-index op de rol en zijn er de leidende indicatoren over augustus. Vrijdag volgen cijfers over de Nederlandse economie en de Britse detailhandelsverkopen. Ook is het dan al weer tijd voor de voorlopige inkoopmanagersindices.

De laatste restjes bedrijfscijfers komen van onder meer General Mills, Lennar en FedEx. Op dinsdag zijn er cijfers van Onward Medical, dat genoteerd is in zowel Amsterdam als Brussel. Woensdag is het in Brussel de beurt aan Cenergy, donderdag volgt Viohalco en vrijdag Crescent.