Bescheiden weekwinst voor techzware AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week licht gestegen. Met een slot van 741,51 punten op vrijdag, won de index op weekbasis 0,3 procent. Vorige week daalde de hoofdindex nog 0,9 procent met een slot op 739,09 punten.

Beleggers reageerden volgens investment manager Simon Wiersma van ING opgelucht op het nieuws uit Frankfurt, waar de Europese Centrale Bank erop hintte dat het klaar is met het verhogen van de rente.

"En terecht", zei Wiersma over het positieve sentiment, "de geldkraan gaat niet verder dicht en de volgende actie zal hoogstwaarschijnlijk een renteverlaging zijn, ook al kan dat nog wel even duren."

De ECB verhoogde afgelopen week de rente opnieuw met 25 basispunten, waardoor de depositorente nu op 4,00 procent staat. De centrale bank benadrukte daarbij dat de basisrentetarieven een niveau bereikt hebben dat, "indien aangehouden voor een voldoende lange periode, een substantiële bijdrage gaat leveren aan de tijdige terugkeer van de inflatie naar de doelstelling."

In haar toelichting op het rentebesluit wilde ECB-voorzitter Christine Lagarde niet zo ver gaan dat ze een rentepauze concreet wilde bevestigen. En dat is niet zo vreemd, volgens econoom Carsten Brzeski van ING.

"De ECB zou wel gek zijn om verdere renteverhogingen volledig uit te sluiten. De inflatie heeft gewoon te veel onverwachte wendingen genomen en de ECB heeft er in het verleden te vaak naast gezeten", aldus de econoom. En dus houdt de centrale bank een slag om de arm om de renteverhogingen in de toekomst weer op te pakken.

"Een dergelijk scenario is echter hoogst onwaarschijnlijk. Een verdere verzwakking van de economie en een aantrekkende desinflatoire trend zullen het erg moeilijk maken om snel argumenten te vinden voor extra renteverhogingen", aldus Brzeski.

Beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen waarschuwde daarbij dat de nieuwe groeiramingen van de ECB nog altijd te optimistisch zijn. "Wij denken dat de groei lager zal uitvallen", aldus de marktkenner.

Valutastrategen van Monex Europe voorzien een eerste renteverlaging door de ECB pas in de tweede helft van 2024.

Beleggers hadden afgelopen week ook aandacht voor belangrijke inflatiedata uit de Verenigde Staten.

De consumentenprijzen in de VS stegen in augustus iets harder dan verwacht. De inflatie kwam uit op 3,7 procent, waar 3,6 procent was voorzien. De Amerikaanse kerninflatie daalde in augustus naar 4,3 procent en dat was wel conform de verwachting.

"Na veel anticipatie namen de markten de CPI-data grotendeels ter harte, met obligaties en aandelen die redelijk stabiel bleven na de vrijgave" zag Deutsche Bank. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 4,31 procent.

Het inflatierapport is niet voldoende om de Federal Reserve ongerust te maken, volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank, maar wel om de centrale bank alert te houden voor de monetaire vergaderingen na volgende week. Marey denkt niet dat de Fed volgende week in actie komt en de markt gaat hier ook niet vanuit.



De markten lijken ook niet nadrukkelijk te anticiperen op nog een renteverhoging door de Federal Reserve later dit jaar. De kans op nog een renteverhoging in november wordt momenteel geschat op 35 procent en een ruime meerderheid van de markt verwacht ook geen verhoging in december.

Afgelopen week kregen beleggers ook een inkijkje in de toekomstige inflatie-ontwikkeling via de Amerikaanse producentenprijzen. Die stegen in augustus met 0,7 procent op maandbasis en met 1,6 procent op jaarbasis. De kernprijzen stegen met 0,3 procent op maandbasis en met 3,0 procent op jaarbasis.

Gerekend werd op een stijging van de prijzen met 0,4 procent in augustus en een kerninflatie van 0,2 procent op maandbasis.

Dat de producentenprijsinflatie vorige maand iets sterker is gestegen dan verwacht, kon de optimistische stemming niet verpesten, zag Wiersma van ING. Ook omdat de jaar-op-jaar-kerninflatie bij producenten wel is vertraagd en in lijn was met de verwachting, zei de marktkenner.

Ook interessant voor de markt waren de Amerikaanse detailhandelsverkopen, omdat die inzicht bieden in de kracht van de economie. De detailhandelsverkopen stegen in augustus met 0,6 procent. Er werd gerekend op een bescheiden stijging van 0,1 procent, na een plus van 0,5 procent in juli.

In combinatie met de wekelijkse steunaanvragen in de VS, die in lijn waren met de verwachting, bevestigt dit volgens ING "het beeld dat de Amerikaanse economie een 'zachte landing' maakt."

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0672 en daarmee op weekbasis iets lager.

WTI-olie kostte vrijdag zo'n 91 dollar en werd daarmee op weekbasis 3 procent duurder. Hoewel oliekartel OPEC zijn verwachtingen handhaafde, zo bleek afgelopen week uit een maandrapport, waarschuwde het Internationaal Energieagentschap in zijn maandrapport voor een aanzienlijk tekort aan olie in de rest van het jaar als gevolg van het besluit van Saoedi-Arabië en Rusland om de huidige productieverlaging tot zeker het eind van het jaar te handhaven.

Stijgers en dalers

In de AEX gingen afgelopen week financials aan kop. ABN AMRO won 3,3 procent, Aegon 5,6 procent en koploper ASR ruim 7 procent.

Exor steeg 5,6 procent op weekbasis. De Italiaanse investeerder, met onder meer een belang van 15 procent in Philips, zag de intrinsieke waarde het afgelopen half jaar stijgen. Ook gaat Exor eigen aandelen inkopen. Degroof Petercam zag ruimte om het koersdoel te verhogen van 96,00 naar 99,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

Halfgeleideraandelen stonden afgelopen week behoorlijk onder druk. ASMI en Besi daalden meer dan 10 procent en ASML hield de schade beperkt tot een min van 4,2 procent op weekbasis. TSMC heeft grote leveranciers gezegd om de levering van chipapparatuur uit te stellen, omdat de Taiwanese chipmaker zich zorgen maakt over de vraag, meldde persbureau Reuters. ASMI werd door UBS van de kooplijst gehaald. Het koersdoel ging wel iets omhoog.

In de AMX won OCI 3,0 procent op weekbasis. Het bedrijf wil de productie van groene methanol in de VS verdubbelen naar 400.000 ton per jaar. Morgan Stanley verlaagde het koersdoel voor OCI licht.

Alfen en Basic-Fit stegen 5,3 en 6,3 procent.

Just Eat Takeaway ging op weekbasis 12 procent hoger. Na het succes van de beursgang van ARM besloot boodschappenbezorger Instacart de prijsvork voor de uitgifteprijs te verhogen naar 28 tot 30 dollar per aandeel. Dit was eerder 26 tot 28 dollar per aandeel. Instacart gaat ergens volgende week naar de beurs.

TKH belandde onderaan in de Midkap en leverde op weekbasis 5,3 procent in. Van Lanschot Kempen daalde afgelopen week 5,7 procent.

Smallcap Fastned steeg 1,8 procent op weekbasis. Fastned breidt uit naar Italië en lanceerde een nieuwe obligatielening. Pharming won 8,6 procent na een koopadvies van Van Lanschot Kempen, dat het farmabedrijf "een nichespeler in groeimodus" noemde.

Koploper in de AScX was Vivoryon, met een winst van bijna 9 procent. Azerion leverde op weekbasis 6,4 procent in.

Het lokaal genoteerde NX Filtration daalde op weekbasis met 3,3 procent. Degroof Petercam zette NX Filtration op de kooplijst met een koersdoel van 11,97 euro. Berenberg verlaagde het koersdoel voor NX juist stevig van 16,00 naar 12,50 euro, maar handhaafde wel het koopadvies.