Olieprijs blijft boven 90 dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag verder gestegen. Bij een settlement van 90,77 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,7 procent duurder. Op weekbasis werd een vat WTI 3,7 procent duurder. De olieprijzen noteren rond hun jaarrecords nu Saoedi-Arabië en Rusland hun productieverlagingen in stand houden om zo krapte op de markt te creëren. Troy Vincent, senior marktanalist bij DTN, sluit niet uit dat de olieprijzen in de komende weken nog eens 5 tot 8 dollar stijgen. Een productieverlaging van 1 miljoen vaten per dag door Saoedi-Arabië in juli en onlangs verlengd tot het einde van het jaar, samen met een aanbodverlaging door Rusland, hebben de verwachtingen voor een groeiend aanbodtekort richting het vierde kwartaal versterkt. Volgens Vincent van DTN zal de vraag afnemen richting het vierde kwartaal, onder meer omdat de dollar sterk is en centrale banken de rente op een historisch hoog niveau houden. De marktanalist wijst ook op China, "dat het afgelopen jaar enorme voorraden ruwe olie heeft opgebouwd". Vermoedelijk gaat het land wat interen op die voorraden, die het heeft gekocht tegen veel lagere prijzen, waardoor het de komende tijd minder ruwe olie zal importeren. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.