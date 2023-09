Wall Street koerst lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag lager met nog een paar uur handel te gaan, waarbij beleggers een adempauze lijken te nemen richting het weekend. De S&P 500 daalde 1,2 procent op 4.451,09 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent op 34.609,61 punten en de Nasdaq noteerde 1,6 procent lager op 13.700,16 punten.



Op weekbasis dreigen ook verliezen.



Zorgen over de ontwikkeling van de inflatie zetten aandelen onder druk terwijl de rente op staatsobligaties steeg. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 4,31 procent.



"Het inflatiebeeld blijft moeilijk", zei Marco Pirondini, hoofd aandelen voor Amundi US. "De markt begint te begrijpen dat de Fed de rente langer hoog zal houden."



Volgende week is het aan de Federal Reserve om een rentebesluit te nemen. De kans dat de rente dan wordt verhoogd is klein. Een laatste renteverhoging richting het eind van het jaar is nog wel mogelijk, hoewel een meerderheid van de markt hier momenteel niet vanuit gaat.



"Op dit moment gaat het meer om wat de Fed te zeggen heeft over hun verwachtingen voor het monetaire beleid in de toekomst dan om de vraag of er al dan niet weer een kleine renteverhoging komt", aldus Keith Gumbinger van HSH.com. "Zelfs als er deze herfst toch een verhoging komt, zal een nieuwe stijging van de rente met een kwart punt niet veel veranderen aan het plaatje, aangezien er al meer dan vijf procentpunten aan stijgingen zijn doorgevoerd", vervolgde Gumbinger.



Beleggers waren vrijdag ook bezorgd over een omvangrijke staking van autoproducenten in de VS. Aandelen Ford daalden licht, terwijl die van General Motors juist stegen.



Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Fed-index voor de industrie in de regio New York in september flink is gestegen. De index verbeterde van -19,0 in augustus naar 1,9 in september.



Ook bleken de Amerikaanse importprijzen in augustus op maandbasis harder te zijn opgelopen dan verwacht. De importprijzen stegen in augustus met 0,5 procent op maandbasis, na een stijging met 0,1 procent in juli. Er werd door analisten voor augustus gerekend op een stijging met 0,3 procent.



De industriële productie in de VS steeg in augustus met 0,4 procent, waar een toename van 0,2 procent was voorzien.



Het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan daalde, maar de inflatieverwachting zwakte ook af, tot 3,1 procent, het laagste niveau sinds maart 2021.



WTI-olie kostte vrijdag ruim 90 dollar, een nieuw jaarrecord en werd op weekbasis 3 procent duurder, ingegeven door voortdurende productieverlagingen door Saoedi-Arabië en Rusland, die bedoeld zijn om een krapper aanbod te creëren.



De euro/dollar handelde vrijdagavond op 1,0672.



Bedrijfsnieuws



Het aandeel Disney steeg licht, nadat een woordvoerder van het bedrijf aangaf dat er nog geen besluit is genomen met betrekking tot de mogelijke verkoop van tv-zender ABC.



Adobe rapporteerde beter dan verwachte kwartaalresultaten. Desondanks daalde het aandeel met 5 procent, hoewel het aandeel wel een aantal koersdoelverhogingen kreeg.



ARM beleefde gisteren een voortvarend beursdebuut en wist bijna 25 procent hoger te sluiten ten opzichte van de startkoers van 51,00 dollar. Vrijdag daalde het aandeel licht.



Na het succes van de beursgang van ARM besloot boodschappenbezorger Instacart de prijsvork voor de uitgifteprijs te verhogen naar 28 tot 30 dollar per aandeel. Dit was eerder 26 tot 28 dollar per aandeel. Instacart gaat mogelijk ergens volgende week naar de beurs.

Bron: ABM Financial News