Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 461,93 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,6 procent op 15.893,53 punten. De Franse CAC 40 won 1,0 procent bij een stand van 7.378,82 punten. De Britse FTSE sloot 0,5 procent hoger op 7.711,38 punten.

Op weekbasis steeg de Duitse DAX rond een procent en de Stoxx Europe 600 zo'n anderhalf procent.



Europese beleggers zijn opgelucht dat de Europese Centrale Bank klaar lijkt met het verhogen van de rente. "En dat is goed nieuws voor beleggers", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Het sentiment kreeg vrijdag ook een impuls door beter dan verwachte cijfers over de Chinese detailhandel en industrie.

"Er is een groeiend gevoel van optimisme onder een groep beleggers die geloven dat de recente maatregelen van Beijing om de economie te stimuleren en de financiële markten te stabiliseren effect beginnen te sorteren", aldus SPI Asset Management.

Op macro-economisch vlak werd verder bekend dat de inflatie in Frankrijk in augustus iets hoger is uitgekomen dan aanvankelijk gedacht, op 4,9 procent.

De eurozone zag de export in juli met 1,7 procent afnemen en de import met 0,7 procent oplopen.

De arbeidskosten over het tweede kwartaal van de muntunie stegen op jaarbasis met 4,5 procent tegen een plus van 5,2 procent in het eerste kwartaal op jaarbasis. De lonen stegen in het tweede kwartaal met 4,6 procent op jaarbasis tegen een stijging met 4,9 procent over het eerste kwartaal.

De euro/dollar noteerde rond het slot in Europa op 1,0674. WTI-olie kostte zo'n 90 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

In Parijs zaten aandelen van luxegoederen als LVMH, Kering en Hermes in de lift na het positieve nieuws uit China. De koerswinsten kwamen uit tussen de 1,5 en 2,5 procent.

Vastgoed had het lastig. Unibail-Rodamco-Westfield was hekkensluiter in de CAC 40 met een verlies van ruim 4,5 procent. Vonovia verloor in de DAX 2 procent en was daarmee ook de grootste daler. Vastgoed had te lijden onder de oplopende obligatierentes en JPMorgan verlaagde het koersdoel voor Unibail.

In Amsterdam daalden de koersen van ASML, Besi en ASMI 3,5 tot ruim 6,5 procent. De Taiwanese chipmaker TSMC maakt zich zorgen over de vraag en heeft grote leveranciers gevraagd om de levering van chipapparatuur uit te stellen, zo meldde Reuters op basis van bronnen. Dat UBS ASMI van de kooplijst afhaalde hielp ook niet mee.

Sectorgenoot Infineon daalde in Frankfurt ruim een procent. Ook STMicroelectronics stond in Parijs onder druk.

Hennes & Mauritz heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien aantrekken. Het aandeel sloot in Zweden desondanks ruim 7 procent lager.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot in het rood, met een verlies van meer dan een procent voor de Nasdaq.