Chippers zetten AEX lager

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag lager gesloten, terwijl de omringende beurzen wel hoger sloten. De AEX daalde 0,4 procent naar 741,51 punten, waarbij vooral de koersverliezen van de halfgeleideraandelen flink op de index drukten. Op weekbasis wist de AEX 0,3 procent te stijgen. TSMC zou volgens Reuters toeleveranciers hebben verzocht leveringen uit te stellen, omdat de Taiwanese chipmaker zich zorgen maakt over de vraag. De koersdruk in de sector, een zwaargewicht in de AEX, werd nog extra vergroot door UBS, dat ASM International van de kooplijst haalde. Verder kwam uit Amerika het nieuws dat de industriële productie in augustus opnieuw steeg, en ook sterker dan analisten hadden voorzien. Uit cijfers van de Universiteit van Michigan bleek dat het vertrouwen onder Amerikanen is gedaald. Maar in datzelfde rapport stond ook dat de inflatieverwachtingen voor de komende 12 maanden is gedaald naar 3,1 procent, het laagste niveau sinds maart 2021. De euro/dollar handelde op 1,0674 en olie kostte zo'n 90 dollar per vat. Stijgers en dalers In de AEX ging Adyen aan de leiding met een koerswinst van 2,2 procent. Wolters Kluwer en ArcelorMittal wonnen 1,7 en 1,5 procent. ABN AMRO werd 1,9 procent goedkoper. ASML daalde 3,5 procent, Besi 4,8 procent en ASMI zelfs 6,6 procent. UBS haalde ASMI van de kooplijst en adviseerde beleggers een beter instapmoment af te wachten. Aalberts won 1,9 procent in de AMX. Vastgoed had het lastig. Eurocommercial Properties daalde 3,4 procent en WDP 2,3 procent. Van Lanschot Kempen werd 3,6 procent duurder. Pharming steeg na een koopadvies van Kempen met 5,2 procent. Kempen wees op de lancering van Joenja in de VS. B&S werd 3,3 procent duurder en Kendrion 2,9 procent. Vastned daalde met 1,5 procent. Onward Medical werd na de aankondiging van een Amerikaanse samenwerking 5,7 procent duurder. Wall Street De Amerikaanse beurzen daalden bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 met circa een procent. Bron: ABM Financial News

