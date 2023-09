Wall Street koerst af op vlakke opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting nagenoeg vlak openen. De futures op de S&P 500 noteerden circa een half uur voor opening onveranderd.

Donderdag sloot Wall Street nog overtuigend hoger, nadat de Amerikaanse detailhandelsverkopen harder waren gestegen dan verwacht en na de succesvolle beursgang van ARM.

De beurzen reageerden donderdag ook opgelucht na het rentebesluit van de ECB, onder meer ingegeven door voorzitter Christine Lagarde, die in de persconferentie na afloop meerdere keren benadrukte dat de rente nu hoog genoeg is om de inflatie in de eurozone in te dammen. De inflatie is op jaarbasis ongeveer gehalveerd, maar nog wel altijd te hoog.

Volgende week is het aan de Fed om meer duiding te geven. De markten lijken niet te anticiperen op nog een renteverhoging door de Federal Reserve. De kans hierop wordt momenteel geschat op slechts 3 procent.

Vanmiddag werd bekend dat de Fed-index voor de industrie in de regio New York in september flink is gestegen. De index steeg van -19,0 in augustus naar 1,9 in september.

Ook bleken de Amerikaanse importprijzen in augustus op maandbasis harder te zijn opgelopen dan verwacht. De importprijzen stegen in augustus met 0,5 procent op maandbasis, na een stijging met 0,1 procent in juli. Er werd door analisten voor augustus gerekend op een stijging met 0,3 procent.

Voor vanmiddag staan er nog een aantal macro-economische data geagendeerd zoals de industriële productie en het consumentenvertrouwen in Michigan.

De olieprijzen wisten vrijdag opnieuw terreinwinst te boeken. De prijs voor een vat WTI-olie steeg 0,2 procent naar 90,38 dollar per vat. Donderdag sloot de olieprijs al op nieuwe jaarrecords, ingegeven door voortdurende productieverlagingen door Saoedi-Arabië en Rusland, die bedoeld zijn om een krappere markt te creëren.

De euro/dollar herstelde iets na de daling van gisteren en noteerde op 1,0647.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Disney steeg vrijdag voorbeurs met 0,8 procent naar 85,21 dollar, nadat een woordvoerder van het bedrijf aangaf dat er nog geen besluit is genomen met betrekking tot de mogelijke verkoop van tv-zender ABC.

Adobe rapporteerde beter dan verwachte kwartaalresultaten. Desondanks noteerde het aandeel voorbeurs ruim 3 procent lager.

ARM beleefde gisteren een voortvarend beursdebuut en wist bijna 25 procent hoger te sluiten ten opzichte van de startkoers van 51,00 dollar. Voorbeurs steeg het aandeel in eerste instantie meer dan 6 procent, maar lijkt nu rond de slotkoers van gisteren te openen..

Elders in de VS wordt er gestaakt bij drie belangrijke fabrieken, die mogelijk gevolgen hebben voor de activiteiten van General Motors, Ford en Stellantis. De vakbond United Auto Workers heeft dit aangekondigd nu de autofabrikanten niet aan de eisen van deze vakbond wilden voldoen.

Ford-aandelen daalden met 1,1 procent voorbeurs, GM daalde met 0,4 procent, terwijl Stellantis 0,5 procent kon bijschrijven.

Vandaag gaat Instacart naar de beurs. Na het succes van de beursgang van ARM, besloot de boodschappenbezorger de prijsvork voor de uitgifteprijs te verhogen naar 28 tot 30 dollar per aandeel. Dit was 26 tot 28 dollar per aandeel.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index en de Nasdaq sloten donderdag beide 0,8 procent hoger op 4.505,10 punten en 13.926,05 punten. De Dow Jones-index wist een procent bij te schrijven op 34.907,11 punten.