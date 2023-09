Instacart verhoogt prijsvork beursgang Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse boodschappenbezorger Instacart heeft vrijdag de bandbreedte voor de IPO-prijs verhoogd, na het succes van de beursgang van ARM. Dit bleek vrijdag uit documenten die het bedrijf indiende bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. De aandelen zullen voor 28,00 tot 30,00 dollar per stuk geplaatst worden. Eerder hield Instacart nog een bandbreedte aan van 26,00 tot 28,00 dollar.



De Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal hintte donderdag al op een verhoging van de bandbreedte na de succesvolle beursgang van ARM op donderdag. Instacart zei 14,1 miljoen aandelen te verkopen en bepaalde aandeelhouders 7,9 miljoen aandelen. PepsiCo heeft toegezegd voor 175 miljoen dollar preferente aandelen te kopen. Het aandeel Instacart zal onder het symbool CART verhandelbaar worden. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.