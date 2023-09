Aandeelhouders Novartis akkoord met afsplitsing Sandoz Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Novartis

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Novartis zijn akkoord gegaan met de afsplitsing van Sandoz. Dit maakte Novartis vrijdag bekend na afloop van de buitengewone aandeelhoudersvergadering. De afsplitsing werd in augustus vorig jaar aangekondigd. Aandeelhouders van Novartis ontvangen voor elke vijf aandelen Novartis één aandeel Sandoz. De afsplitsing staat gepland voor 4 oktober. Sandoz zal na de afsplitsing van Novartis in Basel blijven, waar het bedrijf een nieuw hoofdkantoor betrekt in het centrum van de stad. De holding Sandoz Group blijft kantoor houden in Rotkreuz, evenals de lokale Zwitserse dochter Sandoz Pharmaceuticals. Het is de bedoeling dat de holding een notering aan de Zwitserse beurs krijgt. Bron: ABM Financial News

