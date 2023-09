Apple wil stralingsproblemen Frankrijk oplossen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Apple wil een nieuwe software-update in Frankrijk uitbrengen om de problemen rond elektromagnetische straling van de iPhone 12 op te lossen. Dit stelde een woordvoerder van Apple vrijdag. Apple is van plan een software-update uit te brengen voor de gebruikers van het iPhone 12-model in Frankrijk. De Franse waakhond zei dat het toestel elektromagnetische golven uitzendt boven de Europese limieten en dreigde met een verkoopverbod en een terugroepactie als de technologiegigant de zorgen niet zou wegnemen. "We zullen een software-update uitbrengen voor gebruikers in Frankrijk om tegemoet te komen aan het protocol dat door de Franse toezichthouders wordt gebruikt", aldus de woordvoerder. Bron: ABM Financial News

