Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger nadat de markt het rentebesluit van de ECB en het commentaar daarop heeft laten bezinken en er vanuit gaat dat de centrale bank nu wel klaar is met renteverhogingen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een winst van 0,8 procent op 464,44 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,1 procent naar 15.971,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 1,4 procent met een stand van 7.412,53 punten. De Britse FTSE steeg 0,6 procent naar 7.718,50 punten.

Donderdag reageerden de beurzen nog opgelucht na het rentebesluit van de ECB, onder meer ingegeven door voorzitter Christine Lagarde, die in de persconferentie na afloop meerdere keren benadrukte dat de rente nu hoog genoeg is om de inflatie in de eurozone in te dammen. De inflatie is op jaarbasis ongeveer gehalveerd, maar nog wel altijd te hoog.

Volgende week is het aan de Fed om meer duiding te geven. De markten lijken niet te anticiperen op nog een renteverhoging door de Federal Reserve. De kans hierop wordt momenteel geschat op slechts 3 procent.

"Op dit moment gaat het meer om wat de Fed te zeggen heeft over hun verwachtingen voor het monetaire beleid in de toekomst dan om de vraag of er al dan niet weer een kleine renteverhoging komt", aldus Keith Gumbinger van HSH.com. "Zelfs als er deze herfst toch een verhoging komt, zal een nieuwe stijging van de rente met een kwart punt niet veel doen veranderen aan het plaatje, aangezien er al meer dan vijf procentpunten aan stijgingen zijn doorgevoerd", vervolgde Gumbinger.

Verder bleken de Franse consumentenprijzen in augustus nog iets harder te zijn gestegen dan in een eerdere meting werd vastgesteld. De prijzen stegen in augustus met 4,9 procent op jaarbasis tegen een eerder gemelde stijging met 4,8 procent. In juli werd een inflatie van 4,3 procent berekend. In augustus 2022 was de inflatie in Frankrijk 5,9 procent.

De eurozone zag de export in juli met 1,7 procent afnemen en de import met 0,7 procent oplopen.

De arbeidskosten over het tweede kwartaal van de muntunie stegen op jaarbasis met 4,5 procent tegen een plus van 5,2 procent in het eerste kwartaal op jaarbasis. De lonen stegen in het tweede kwartaal met 4,6 procent op jaarbasis tegen een stijging met 4,9 procent over het eerste kwartaal.

In de VS staan onder meer de importprijzen over augustus, de Empire State-index over september en de industriële productie over augustus op de rol. Ook krijgen beleggers inzicht in het consumentenvertrouwen, gemeten door de universiteit van Michigan over september, met daarin ook een inflatieverwachting. De eurogroep komt vandaag bovendien in Spanje bij elkaar.

Olie noteerde vrijdag hoger. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het groen op 90,42 dollar, terwijl voor een november-future Brent 93,91 dollar werd betaald, een stijging van 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,06. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0653 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0642 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Amsterdam daalden de koersen van ASML, Bese en ASMI twee tot vijf procent. De Taiwanese chipmaker TSMC maakt zich zorgen over de vraag en heeft grote leveranciers gevraagd om de levering van chipapparatuur uit te stellen, zo meldde Reuters op basis van bronnen. Dat UBS ASMI van de kooplijst afhaalde hielp ook niet mee.

Hennes & Mauritz heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien aantrekken. Het aandeel noteerde in Zweden 4,7 procent lager.

In Frankfurt liep het aandeel Porsche met 2,4 procent terug. Siemens Energy won 4,8 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet.

De S&P 500 index en de Nasdaq sloten donderdag beide 0,8 procent hoger op 4.505,18 punten en 13.926,05 punten. De Dow Jones-index wist ruim 1,0 procent bij te schrijven op 34.910,89 punten.