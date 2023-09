Valuta: ECB bepaalt de stemming

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag een stuk lager dan een etmaal eerder, met als belangrijkste oorzaak de verwachting dat de ECB donderdag voor het laatste de rente verhoogde. Het laagste punt voor de euro lag na het optreden van de ECB op 1,0631 dollar.

"De ECB heeft donderdag met een renteverhoging en lagere groeiverwachtingen de suggestie gewekt dat de verhoging van donderdag de laatste van de cyclus zou kunnen zijn en dat bracht de euro op een lager niveau", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News.

Voorzitter Christine Lagarde wilde dat in haar persconferentie niet concreet bevestigen. "We kunnen niet zeggen dat we een rentepiek hebben bereikt", zei de ECB-voorzitter in haar toelichting op het rentebesluit, waarin de depositorente omhoog ging naar 4,00 procent en de basisrente naar 4,50 procent.

De ECB zei alleen dat de rentes een niveau bereikt hebben waarop, "indien aangehouden voor een langere periode, de inflatie naar de doelstelling van 2,00 procent kan.

De ECB verwacht dit jaar een economische groei van 0,7 procent, waar de bank drie maanden geleden nog rekende op een groei van 0,9 procent. Opvallender was de behoorlijke neerwaartse bijstelling voor 2024, van een groei van 1,5 naar 1,0 procent.

Lagarde gaf in haar persconferentie echter aan dat die verlaging vooral het gevolg is van het doorwerkende effect van een zwakkere economie dit jaar naar volgend jaar.

De inflatieramingen voor 2023 en volgend jaar van 5,6 en 3,2 procent zijn hoger dan drie maanden geleden, maar de kerninflatie lijkt wel af te zwakken, zei Lagarde. Stijgende energie- en voedselprijzen vormen echter een opwaarts risico voor de inflatie, waarschuwde de ECB-voorzitter.

De eerste reactie was een hogere euro, met een hoogste punt op 1,0753 dollar, voordat de koers begon te dalen. Ook de rente op Duitse staatsobligaties daalde. "Die daling werd veroorzaakt door de marktverwachting dat dit de laatste renteverhoging was", gaf valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO na het rentebesluit in een commentaar aan.

"Wij verwachten dat de macro-economische resultaten, op zowel groei- als inflatievlak, onder de verwachtingen van de ECB zullen uitkomen en zien dit dan ook als de piek in de beleidsrente. We verwachten dat de centrale bank volgend jaar zal overgaan tot renteverlagingen", aldus Boele.

De langetermijntrend in de euro ligt volgens ABN AMRO rond 1,0825 dollar. "Zolang de euro onder dit 200-daags voortschrijdend gemiddelde staat, is de trend negatief", aldus Boele. "Omdat de euro er niet in slaagde om boven 1,0825 te komen, zijn de vooruitzichten verslechterd, vooral nu de speculatieve gemeenschap nog steeds veel euro's in positie heeft."

De Franse inflatie over augustus bleek vrijdag op jaarbasis nog iets hoger uit te zijn gevallen dan eerder gemeld op 4,9 procent, hetgeen 10 basispunten meer was dan in de voorlopige meting werd vastgesteld.

De eurozone zag de export in juli met 1,7 procent afnemen en de import met 0,7 procent oplopen.

De arbeidskosten over het tweede kwartaal van de muntunie stegen op jaarbasis met 4,5 procent tegen een plus van 5,2 procent in het eerste kwartaal op jaarbasis. De lonen stegen in het tweede kwartaal met 4,6 procent op jaarbasis tegen een stijging met 4,9 procent over het eerste kwartaal.

In de VS staan onder meer de importprijzen over augustus, de Empire State-index over september en de industriële productie over augustus op de rol. Ook krijgen beleggers inzicht in het consumentenvertrouwen, gemeten door de universiteit van Michigan over september, met daarin ook een inflatieverwachting.

De euro noteerde vrijdag 0,2 procent hoger op 1,0665 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8575 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent tot 1,2439 dollar.