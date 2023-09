AEX weet openingswinst niet uit te breiden

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend fractioneel hoger, waarbij de techaandelen gedurende de ochtend de stemming negatief beïnvloeden. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 745,78 punten.

De opening was veelbelovend, maar een artikel van persbureau Reuters over TSMC trok de technologienamen zoals ASML,BESI en ASML onderuit. De Taiwanese chipmaker maakt zich zorgen over de vraag en heeft grote leveranciers gevraagd om de levering van chipapparatuur uit te stellen, zo meldde Reuters op basis van bronnen. Dat UBS de chipper ASMI van de kooplijst afhaalde hielp ook niet mee.

Donderdag reageerden de beurzen nog opgelucht na het rentebesluit van de ECB, onder meer ingegeven door voorzitter Christine Lagarde, die in de persconferentie na afloop meerdere keren benadrukte dat de rente nu hoog genoeg is om de inflatie in de eurozone in te dammen. De inflatie is op jaarbasis ongeveer gehalveerd, maar nog wel altijd te hoog.

Volgende week is het aan de Fed om meer duiding te geven en lijken de markten niet te anticiperen op nog een renteverhoging door de Federal Reserve. De kans hierop wordt momenteel geschat op slechts 3 procent.

Verder werd vandaag bekend dat de Franse consumentenprijzen in augustus nog iets harder zijn gestegen dan in een eerdere meting werd vastgesteld. De prijzen stegen in augustus met 4,9 procent op jaarbasis tegen een eerder gemelde stijging met 4,8 procent. In juli werd een inflatie van 4,3 procent berekend. In augustus 2022 was de inflatie in Frankrijk 5,9 procent.

De olieprijzen liepen vrijdagochtend verder op. De prijs voor een vat Brent olie steeg 0,5 procent naar 94,12 dollar per vat. Donderdag sloot de olieprijs al op nieuwe jaarrecords, ingegeven door voortdurende productieverlagingen door Saoedi-Arabië en Rusland, die bedoeld zijn om een krappere markt te creëren.

De euro/dollar herstelde iets na de daling van gisteren en noteerde op 1,0662.

Bedrijfsnieuws

De technologienamen hebben het zwaar vandaag na de voorzichtige boodschap van TSMC en nadat zakenbank UBS de chipfabrikant ASMI van de kooplijst heeft gehaald. ASML verloor 2,5 procent, BESI 3,3 procent en ASMI 5,5 procent.

De AEX werd aangevoerd door Wolter Kluwer en Ahold Delhaize, die beide ongeveer 1,8 procent konden bijschrijven.

In de AMX ging Aperam aan kop en kon 2,3 procent bijschrijven, terwijl Alfen 0,3 procent verloor.

In de AScX won Pharming bijna 6 procent na een koopadvies van Van Lanschot Kempen en sloot Sif Holding de gelederen met een verlies van 2,3 procent.

Het lokaalgenoteerde NX Filtration steeg met bijna drie procent tot 8,03 euro. Degroof Petercam zette NX Filtration op de kooplijst met een koersdoel van 11,97 euro. Berenberg verlaagde het koersdoel voor NX dan weer stevig van 16,00 naar 12,50 euro, maar handhaafde wel het koopadvies.